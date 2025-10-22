Leuchtender Feuerball zieht über den Himmel von Málaga und verlöscht in Villanueva de la Concepción

Isabel Méndez Málaga Mittwoch, 22. Oktober 2025 Teilen

Der Himmel bot wieder einmal ein Spektakel zur Freude der Astronomiebegeisterten, vor allem in Málaga. Ein vom Kometen 1P/Halley losgelöster Felsbrocken erzeugte eine Feuerkugel, die vor allem am Himmel über Málaga und Granada zu sehen war, obwohl sie aufgrund ihrer großen Leuchtkraft über einem großen Teil der Iberischen Halbinsel zu sehen war.

Das Phänomen ereignete sich am Dienstag um 2:13 Uhr (Ortszeit auf der spanischen Halbinsel). Es trat mit 243.000 Stundenkilometern in die Atmosphäre ein und wurde von dem Astrophysiker José María Madiedo, Forscher am Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) und Leiter des SMART-Projekts, analysiert. Der Experte erklärt, dass es sich um eine Feuerkugel handelt, die mit dem Meteoritenschauer der Orioniden in Verbindung steht. Als er mit hoher Geschwindigkeit abrupt mit der Luft kollidierte, erhitzte sich die Oberfläche des Gesteins auf eine Temperatur von mehreren tausend Grad Celsius und wurde glühend. Diese Glut war in Form einer Feuerkugel zu sehen, die 126 Kilometer über Albuñuelas in der Provinz Granada begann.

Von dort aus bewegte er sich in Richtung Westen und erlosch schließlich in einer Höhe von etwa 83 Kilometern über der Stadt Villanueva de la Concepción in Malaga. Die Kugel zeichnete sich durch mehrere Explosionen entlang ihrer Flugbahn und eine intensive Schlussexplosion aus. Diese Explosionen, die auf mehrere abrupte Risse im Gestein zurückzuführen sind, führten laut Madiedo zu einem plötzlichen Anstieg der Leuchtkraft. Bevor er erlosch, durchquerte er die Erdatmosphäre auf einer Strecke von insgesamt 84 Kilometern.

Diese Feuerkugel wurde von den Systemen des SMART-Projekts von den Messstationen in Huelva, La Hita (Toledo), Calar Alto, Sierra Nevada, La Sagra (Granada), Sevilla und Mazagón aus beobachtet.