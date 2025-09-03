Málaga bleibt von den Ryanair-Kürzungen verschont: nur der Flug nach Santiago wird gestrichen

Pilar Martínez Málaga Mittwoch, 3. September 2025 Teilen

Der Flughafen Málaga bleibt von den von der Billigfluggesellschaft Ryanair, die an der Costa del Sol hinsichtlich des Passagieraufkommens führend ist, für die Wintersaison angekündigten Sitzplatzkürzungen verschont. Sie wird jedoch von der Schließung der Operationsbasis in Santiago de Compostela betroffen sein und ihre Flüge dorthin einstellen. Allerdings wird die Fluggesellschaft Vueling ihren Direktflug von Málaga nach Santiago de Compostela aufrechterhalten.

Die irische Gesellschaft, die am Flughafen der Costa del Sol einen Anteil von 30 % am Gesamtpassagieraufkommen hat, versicherte dieser Zeitung, dass «nach der heutigen Ankündigung von Kürzungen im Winterflugplan 2025 Málaga außen vor ist und daher keine Kürzungen erleiden wird». Letztes Jahr, in der Nebensaison, die mit der Zeitumstellung Ende Oktober beginnt und bis März andauert, verband sie die Costa del Sol mit 78 Städten der 128 Ziele in der Welt mit Direktflügen.

Es sei daran erinnert, dass die Fluggesellschaft am Dienstag die vor einigen Wochen gemachte Drohung bestätigt hat, für die nächste Wintersaison in Spanien eine Million Sitzplätze zu streichen, indem sie insgesamt 36 Direktverbindungen mit regionalen oder sekundären Flughäfen des Landes, d.h. mit Flughäfen mit weniger als drei Millionen Passagieren, sowie mit den Kanarischen Inseln storniert. Der Grund für diese Entscheidung sind die «überhöhten» Gebühren und die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit dieser Infrastrukturen, die sie Aena zuschreibt. In der Ankündigung wies Ryanair darauf hin, dass diese Kürzungen eine Verringerung des Flugverkehrs in diesen Einrichtungen um 41 %, d.h. etwa 600.000 Sitze, bedeuten.

Am stärksten betroffen sind Santiago, wo die Basis geschlossen wird, was den Verlust von Investitionen in Höhe von 200 Millionen Dollar bedeutet, Vigo, wo alle Flüge ab dem 1. Januar eingestellt werden, Zaragoza mit 45 % weniger Kapazität, Santander mit 38 % weniger, Asturien mit 16 % weniger und Vitoria mit 2 % weniger Sitzplätzen. Darüber hinaus werden die Flughäfen Valladolid und Jerez im Winter nicht angeflogen. Ebenso wird sie ihr Angebot auf den Kanarischen Inseln um 10 %, d.h. 400.000 Sitze, reduzieren, wobei 36 Verbindungen mit der Halbinsel gestrichen und alle Flüge nach Teneriffa Nord ab 1. Oktober eingestellt werden.

Am Flughafen Málaga wird jedoch nur der Wegfall des Fluges nach Santiago zu spüren sein, da die übrigen Strecken entweder keine Verbindung hatten oder nicht in die Reduzierung der Flugkapazität einbezogen wurden.