500 Menschen demonstrieren in Málaga gegen den «Völkermord in Palästina»

Susana Zamora Málaga Sonntag, 1. Juni 2025

Rund 500 Menschen haben am Samstag in Málaga gegen den«Völkermord in Palästina» demonstriert und die spanische Regierung dazu aufgefordert, alle kommerziellen, militärischen, kulturellen und sportlichen Beziehungen zu Israel auszusetzen. Mit Transparenten in der Hand, Kufiyas (traditionelle arabische Kopftücher) um den Hals zogen sie zwei Stunden lang durch die zentralen Straßen der Stadt.

Die Organisatoren (Málaga mit Palästina, Axarquía mit Palästina und Voces Palestinas Málaga) versammelten die Teilnehmer der Demonstration auf der Plaza de la Marina, wo sie nach 12 Uhr durch die Calle Muelle Heredia, die Alameda de Colón, die Alameda Principal und die Calle Larios zur Plaza de la Constitución liefen, wo gegen 14 Uhr ein Manifest verlesen wurde. Zu den Forderungen gehörten der vollständige Abbruch der diplomatischen und kommerziellen Beziehungen zu Israel, aber auch die Anerkennung des Rechts des palästinensischen Volkes, «mit allen Mitteln Widerstand zu leisten und zurückzukehren», sowie die Verhängung von Sanktionen gegen Israel und eines Waffenembargos. «Das hat nicht am 7. Oktober 2023 begonnen. Es begann vor mehr als 75 Jahren, mit der Nakba von 1948, als die Kolonisierung, Vertreibung und systematische Ermordung des palästinensischen Volkes begann», warnte Tania Romero, Sprecherin von Málaga con Palestina.

Mit palästinensischen Fahnen und immer wiederkehrenden Sprechchören: Dies ist kein Krieg, es ist Völkermord«, »Das gestohlene Land wird zurückerobert« oder »Israel mordet, Europa sponsert«, wurde der Marsch von Beamten der Nationapolizei bewacht. Lediglich zu Beginn des Marsches kam es zu einer kleinen Auseinandersetzung, als einer der Demonstranten sich mit einer syrischen Flagge an die Spitze der Demonstration stellen wollte und dazu aufgefordert wurde, sich anzuschließen, aber die palästinensischen Insignien in den Vordergrund rückten.