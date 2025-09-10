Anzeige für das Sprühen eines Riesenpenis - Mann wollte lediglich auf Risse in der Fahrbahn hinweisen

Juan Cano Málaga Mittwoch, 10. September 2025 Teilen

Ricky Navarro ist 49 Jahre alt, wohnt in Málagas Stadtteil Carranque und sieht nach eigenen Angaben seit Jahren diesselben Risse im Asphalt eines Zebrastreifens vor seinem Haus. Da er es satt hatte, jeden Tag über die Risse zu stolpern, beschloss er, eine Möglichkeit zu finden, sie zu kennzeichnen, damit sie nicht unbemerkt bleiben. Und ihm fiel nichts anderes ein, als mit roter Farbe Riesenpenis auf die Asphaltfläche zu sprühen. Was er nicht erwartet hatte, war, dass genau in diesem Moment eine Streife der Ortspolizei von Málaga vorbeikam, die ihn auf frischer Tat ertappte und ihn anzeigte.

Das Graffiti, das er selbst auf Video aufgenommen und auf seinen TikTok-Account hochgeladen hat, hatte er am Montagnachmittag gegen halb vier auf dem Heimweg von der Arbeit auf den Fußgängerüberweg an der Kreuzung der Straßen Virgen de la Paloma und Virgen de la Cabeza gesprüht. Er gibt zu, dass er sich über ein berufliches Problem aufgeregt habe. «Ich hatte einen schlechten Tag», gesteht Ricky Navarro, «also ging ich in den MediaMarkt und kaufte eine Spraydose für 8,50 Euro, um auf die Risse hinzuweisen und zu sehen, ob sie es ein für alle Mal reparieren würden».

Aber warum einen Riesenpenis? Er sagt, er sei von «Wansky» inspiriert worden, einem anonymen britischen Graffitikünstler, der große Genitalien auf die Schlaglöcher und Risse malt, die er auf den Straßen von Manchester findet, um die Behörden zu zwingen, sie zu reparieren. «Ich bin Motorradfahrer, ich habe eine Harley und kenne die Gefahr. Ein Freund von mir hat wegen eines Schlaglochs ein Bein verloren. Deshalb habe ich beschlossen, etwas zu unternehmen», erklärt er.

Als er das Video aufnahm, kam zufällig eine Streife der Ortspolizei von Málaga vorbei und erwischte ihn mit seinem Handy in der einen und der Sprühfarbe in der anderen Hand. Die Beamten identifizierten ihn - «sie waren sehr nett» - und bestraften ihn wegen eines Verstoßes gegen die Koexistenz-Verordnung für Graffiti auf öffentlichen Straßen, was zu einer Geldstrafe von mehr als 250 Euro führen kann. «Das erste Graffiti in meinem Leben und ich werde erwischt. Ich bin kein Delinquent. Ich wollte die Risse anzeigen und bin selbst angezeit worden», sagt er.