Arnold Schwarzenegger ist Gaststar der San Diego Comic-Con Malaga

Die San Diego Comic-Con klopft an die Türen Malagas. In Madrid wurden die letzten Details des großen Treffens für Fans von Comics, Videospielen, Kino und Science-Fiction-Serien vorgestellt. Hier wurde auch der Name des Ehrengastes dieser ersten Ausgabe bekannt gegeben: Arnold Schwarzenegger. Ja, Terminator, auch Conan der Barbar. Eine Legende des Hollywood-Actionkinos und eine Ikone der Populärkultur, der hellste Stern am Firmament der Stars, der vom 25. bis 28. September 2025 in das Messe- und Kongresszentrum von Málaga kommt.

Die Ankündigung erfolgte während einer Medienpräsentation in der BBVA-Zentrale in Madrid, die auch als finanzieller Sponsor der San Diego Comic-Con Malaga bestätigt wurde. Schwarzenegger ist eine lebende Legende in der Welt des Kinos, die in Titeln mitspielte, denen die Fangemeinde zugetan ist. Vom Bodybuilder zur Hollywood-Ikone und, nicht zu vergessen, auch zum Gouverneur von Kalifornien. Eine Karriere, die Generationen geprägt hat, eine Ikone des Actionfilms, die in so wichtigen Sci-Fi-Produktionen wie «Predator» und «Die totale Erinnerung» mitspielte. Arnold Schwarzenegger ist eine der bekanntesten und einflussreichsten Figuren der weltweiten Populärkultur und zweifelsohne die große Attraktion dieser ersten Comic-Con-Veranstaltung außerhalb der Grenzen der USA.

Neben der Anwesenheit von bereits bestätigten Persönlichkeiten wie Jim Lee , Präsident und Kreativdirektor von DC Comics, Jeph Loeb , Produzent und Drehbuchautor von Serien wie Lost oder Daredevil, oder Peach Momoko, Starzeichnerin von Marvel, wurden neue Namen aus der Welt der Comics vorgestellt. C.B. Cebulski, Chefredakteur von Marvel Comics seit 2017 und einer der Verantwortlichen für die Pflege und Fortführung des Erbes eines der einflussreichsten Verlage in der Geschichte des Mediums, wird nach Málaga kommen. In der Zwischenzeit bestätigte Disney seine Präsenz auf der San Diego Comic-Con Málaga mit zwei seiner meistdiskutierten Premieren: «Tron: Ares» und «Predator Badlands», deren Präsentationen laut den Organisatoren spektakulär zu werden versprechen. Auch die Fans von Star Wars kommen nicht zu kurz. Lucasfilm präsentiert die dritte Staffel von «Star Wars Visions», seiner gefeierten Zeichentrick-Anthologie, deren Vision die kreativen Grenzen des von George Lucas geschaffenen Universums erweitert.

All diese Filme gesellen sich zu den beiden Titeln, die kürzlich die Liste der fantastischen Genreserien eröffnet haben. Zuerst kam «The Walking Dead: Daryl Dixon», die dritte Staffel des Franchise, die große Stars wie Norman Reedus und Melissa McBride nach Málaga bringt. Dann «Talamasca: The Secret Order», das auf dem Vampir-Universum der Bestseller von Anne Rice basiert; die Präsenz von «One Piece» von Netflix mit seinem Protagonisten Taz Skyler oder «Revival», das der Sender Sy-Fy exklusiv vor seiner Premiere am 6. Oktober präsentiert.

Comic-Con in Zahlen

Die San Diego Comic-Con Málaga bringt sowohl Namen als auch Zahlen mit sich. Die Veranstaltung in Málaga soll ein «Erlebnis-Themenpark» werden, der während der vier Tage mehr als 100.000 Fans aus über 20 verschiedenen Ländern empfängt und zum ersten Mal den gesamten Innenraum des Kongresspalastes von Málaga einnehmen wird. Aber auch das Außengelände wird um 22.000 Quadratmeter erweitert und bietet mehr Attraktionen, gastronomische Angebote und eine eigene Bühne. Insgesamt 80.000 m2, einschließlich der Hauptbühne, der Hauptbühne der San Diego Comic-Con Málaga, mit einer Kapazität von mehr als 3.000 Personen, sowie 3 weitere Säle mit einer Kapazität von 900, 600 bzw. 200 Personen. Bereiche wie «Ludic Plaza» mit mehr als 34 Stunden Programm und einer Gesamtkapazität von 1.200 Personen während der vier Tage werden der Ort sein, an dem man Spaß haben und mit anderen Fans die Leidenschaft für Brettspiele teilen kann.

Wenn der Veranstaltungsort der San Diego Comic-Con Málaga schon groß ist, so ist das, was dort stattfinden wird, laut den Veranstaltern noch größer: 300 Stunden einzigartiger, sich nicht wiederholender Inhalte, die das Beste aus den Hauptthemen vereinen: Comics, Film, Animation, Literatur, Brettspiele, Spiele..., um ein Programm zu vervollständigen, das gleichzeitig mehr als 15 Optionen bietet, aus denen man wählen kann, um das Erlebnis Comic-Con Málaga nach dem Geschmack eines jeden Teilnehmers zu personalisieren. Ein umfangreiches Programm, das auf der Website sandiegocomiconmalaga.com zu finden ist. Um den Zugang zu verbessern und die Wartezeiten zu verkürzen, haben die Organisatoren angekündigt, dass die Besucher die Möglichkeit haben werden, mit der Registrierungs-ID, mit der sie ihre Eintrittskarte gekauft haben, einen Platz für die verschiedenen Aktivitäten mit begrenzter Kapazität zu reservieren. Dieses Buchungssystem wird am 15. September auf der Website eingeführt. Weitere Einzelheiten über den Inhalt, neue Bestätigungen sowie Informationen über den Zugang zu den Präsentationen und Fanzonen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Letzte Chance, ein Ticket zu bekommen Die San Diego Comic-Con Málaga bietet Fans die letzte Chance, dieses einmalige Erlebnis nicht zu verpassen, und zwar mit einer neuen Reihe von Tickets für die Teilnahme an einem der Veranstaltungstage. Die Tickets werden am 10. September um 12 Uhr mittags über VivaTicket , das offizielle Ticketingsystem, zum gleichen Preis wie die bisherigen verkauft: 50 € + Buchungsgebühr. Um einen fairen Zugang zu gewährleisten und den Weiterverkauf zu verhindern, sind alle Tickets persönlich und nicht übertragbar, aber jeder Erwachsene kann mit zwei Minderjährigen teilnehmen, die zuvor auf der Website registriert wurden.

Schon seit Wochen gibt es Namen für die Ausstellerhalle, in der die Anwesenheit von Disney, Bandai, Funko oder Nintendo bestätigt wurde, die ihre neuen Produkte auf interaktive Weise für die Fans präsentieren und ein ganzes Parallelprogramm an Spaß und Unterhaltung anbieten werden. Weitere notwendige Mitarbeiter wie Movistar, technologischer Sponsor, der die Verbindung zu allen Zeiten des Treffens erleichtern wird. Es sollte nicht vergessen werden, dass San Diego Comic-Con seine europäische Niederlassung in Malaga eröffnet, dank der Vereinbarung mit der Junta de Andalucía, durch Turismo Andaluz und die Agencia Digital Andaluza, und der Stadtverwaltung von Malaga.

Diese Ankündigungen wurden am Donnerstag in der BBVA-Zentrale in Madrid in Anwesenheit von Javier Barberá, Geschäftsführer der San Diego Comic-Con Málaga, sowie unter der institutionellen Beteiligung von Francisco de la Torre, Bürgermeister von Málaga, zusammen mit Alicia Izquierdo, Stadträtin für Innovation, sowie Antonio Sanz, Minister des Präsidiums und Präsident der Digitalen Agentur von Andalusien, und Arturo Bernal, Minister für Tourismus und Externes Andalusien der Regionalregierung von Andalusien, offiziell vorgestellt. Im Namen des Finanzinstituts nahm Patxi Pérez Basurco, Territorialdirektor von SUR BBVA, an der Veranstaltung teil.

Zusätzlich zu den Inhalten bereitet die San Diego Comic-Con Málaga ein einzigartiges Erlebnis für diejenigen vor, die die Popkultur zu ihrem Lebensstil gemacht haben. Dies ist der Fall des Cosplay-Universums, das einen speziellen Eingang haben wird und einen Raum für die Reparatur von Kostümen und Rüstungen bietet. Es wird einen Cosplay-Wettbewerb für die breite Öffentlichkeit geben, zusammen mit Feroca, und auch einen speziellen Marvel-Universum-Wettbewerb, der von AK Interactive gesponsert wird. Für diejenigen, die das Leben in Comics sehen, wird die San Diego Comic-Con Malaga eine Gelegenheit sein, ihre Arbeit den Profis der besten Häuser der Comic-Industrie im Rahmen der Portfolio Review zu präsentieren. Zum ersten Mal werden K-Pop-Liebhaber die Chance haben, durch die Teilnahme an einem Tanzwettbewerb zu glänzen, der darauf abzielt, zukünftige Stars unter den Fans dieses Musikphänomens zu finden.

Die Comic-Con San Diego Malaga wird garantiert bis 2027 fortgesetzt. Das, für den Anfang. Es wird also ein Makro-Ereignis mindestens bis September dieses Jahres geben, wenn die Bedingungen der Vereinbarung dessen, was bereits sein erster internationaler Sprung außerhalb der Vereinigten Staaten nach mehr als einem halben Jahrhundert Geschichte geworden ist, überprüft werden. Die Veranstaltung in Málaga, die zwischen dem Ende der Messe im August und der Comic-Con in Kalifornien im November liegt, hat sich das Ende der Sommersaison an der Costa del Sol und vor allem die Flugverbindungen zunutze gemacht, um ein volles Haus zu garantieren. Es ist also alles bereit für den Sprung in den Hyperraum: Möge der Spaß mit euch sein!