Baby in kochendes Wasser getaucht - Eltern vom Provinzgericht in Málaga verurteilt

Málaga Dienstag, 23. September 2025

Sie war erst 47 Tage alt, als ihre Mutter sie mit tiefen Verbrennungen zweiten Grades, die 42 Prozent ihrer Körperoberfläche bedeckten, in das Krankenhaus Materno Infantil in Málaga brachte. Nach dem Urteil der Zweiten Abteilung des Provinzgerichts von Málaga war es der Vater des Kindes, der die schweren Verletzungen verursachte, nachdem er es in kochendes Wasser getaucht hatte: anderthalb Stunden bei 45 Grad oder 17 Sekunden bei 55 Grad. Dies war jedoch nicht die einzige Misshandlung, die das Kind und seine Schwester erlitten.

In dem Dokument, zu dem diese Zeitung Zugang hatte, werden auch andere Verletzungen aufgeführt, die die Angeklagten dem Baby zugefügt haben, das in den ersten Lebenstagen auch an schwerer Unterernährung und leichter bis mittlerer Dehydrierung litt. Infolgedessen musste das kleine Mädchen dreimal 90 Tage lang auf der pädiatrischen Intensivstation (ICU) behandelt werden, davon 22 Tage auf der Intensivstation. Nach ihrer Entlassung wurde sie weiterhin traumatologischen, verdauungstechnischen und plastisch-chirurgischen Untersuchungen sowie Rehabilitationsmaßnahmen unterzogen.

Obwohl es noch nicht möglich ist, die Nachwirkungen zu spezifizieren, stellte das Gericht fest, dass die ästhetischen Schäden, die durch die Verbrennungen verursacht wurden, «extrem schwerwiegend sein werden». Darüber hinaus haben die verbrannten Stellen, so das Gericht, zu Retraktionen in einigen Gelenken geführt, wobei die Verbrennungen am linken Bein besonders schwerwiegend sind, eine chirurgische Behandlung erforderten und «nicht gut verliefen».

Ältere Tochter mit Zigaretten verbrannt

Zuvor hatten die Ärzte im Hospital de la Axarquía zwei Verletzungen an der Vorderseite des linken Oberschenkels der ersten Tochter des Paares, die damals zwei Jahre alt war, festgestellt, die mit Zigarettenverbrennungen vereinbar waren. Dem Urteil zufolge wurden diese von den Eltern in gegenseitigem Einverständnis verursacht.

Infolge dieser Verletzungen wurde ein vom Kinderschutzdienst vereinbartes vorläufiges Aussetzungsverfahren eingeleitet und ein psychologisches Gutachten über die Minderjährige erstellt, um festzustellen, ob sie Symptome eines Opfers gewohnheitsmäßiger Misshandlung aufweist. Obwohl dies aufgrund ihres Reifegrades nicht festgestellt werden konnte, gab die Pflegemutter an, dass sie verängstigt und ängstlich vor jeder neuen Entwicklung ankam, «sich zusammenkauerte und ihren Kopf bedeckte». Sie gab auch an, dass sie nachts Angstzustände hatte und «Baby brennt, Baby Pupa» sagte.

Auf diese Weise verurteilte das Gericht von Málaga den Vater zu 16 Jahren Gefängnis wegen seiner Verantwortung für folgende Straftaten: Gewöhnliche Misshandlung (drei Jahre), häusliche Gewalt unter erschwerenden Umständen (ein Jahr) und Körperverletzung unter erschwerenden Umständen der Verwandtschaft und erschwerenden Umständen (12 Jahre). Außerdem wurde gegen ihn ein Verbot verhängt, sich in einem Umkreis von 500 Metern um den Aufenthaltsort der Minderjährigen aufzuhalten und mit ihr in irgendeiner Weise zu kommunizieren (19 Jahre).

Was die Mutter betrifft, so entschied das Gericht, dass sie nur für die ersten beiden Straftaten verantwortlich ist. Sie wurde von dem ihr von der Staatsanwaltschaft angelasteten Delikt der Körperverletzung freigesprochen, so dass ihre Strafe nicht fünf Jahre beträgt.