Computersimulation des künftigen Familienfreizeitparks Sould Park in Málaga. SUR
Baubeginn für einen riesigen Freizeit- und Vergnügungspark am Plaza Mayor in Málaga

Das in Fuengirola ansässige Unternehmen Sould Park wird 15 Millionen Euro in das Projekt investieren, das auch eine Bowlingbahn und einen Minigolfplatz umfassen wird

Nuria Triguero

Malaga

Mittwoch, 7. Mai 2025

Neben dem Freizeit- und Einkaufszentrum Plaza Mayor im Westen von Málaga haben die Baurarbeiten für einen neuen Freizeitpark begonnen, der laut der Betreibergesellschaft Sould Park «das größte Familienfreizeitgelände der Provinz Málaga» werden soll. Auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern wird es zahlreiche Attraktionen wie etwa eine kleine Achterbahn für alle Altersgruppen, Autoscooter, einen «Grashüpfer», einen Freifallturm, einen kleinen Zug, ein zweistöckiges Karussell, zwei Wasserbahnen, Trampoline, Ententeiche, Auto- und Motorradparcours und Hüpfburgen geben. Ferner geplant sind ein siebendimensionales Kino, das 3D-Bewegungserlebnisse bietet, sowie eine Bowlingbahn, eine Sportbar und ein Minigolfplatz.

Das Unternehmen Sould Park geht davon aus, dass der neue Freizeitpark im Juni 2026 eröffnet werden kann und ist zuversichtlich, dass der Park drei Millionen Besucher pro Jahr anziehen wird. Der Eintritt auf das Gelände wird kostenlos zugänglich sein, doch die Besucher werden für jede Attraktion zahlen, die sie nutzen.

Sould Park ist eine Holdinggesellschaft, die Freizeit- und Vergnügungsparks, Bowlingbahnen und Trampoline in ganz Spanien betreibt und derzeit nach Portugal expandiert. Sie wurde vor 30 Jahren in Katalonien von Miguel Ángel Notario gegründet und verlegte ihren Sitz 2017 nach Fuengirola.

