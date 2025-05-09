Benzin- und Dieselpreise in Málaga auf niedrigstem Stand seit vier Jahren

Ignacio Lillo Málaga Freitag, 9. Mai 2025 Teilen

Angesichts kontinuierlicher Preissteigerungen bei fast allen Waren und Dienstleistungen sind in den letzten Tagen überraschenderweise die Kraftstoffpreise gesunken. Und das sowohl für Benzin als auch für Diesel.

Die Preise an den Tankstellen der Provinz sind derzeit so niedrig wie seit 2021 nicht mehr. Laut den jüngsten Daten aus dem Geoportal des Ministeriums für den ökologischen Wandel wurde Diesel (der am meisten nachgefragte Kraftstoff) in Málaga gestern im Durchschnitt für 1,35 Euro verkauft. Im März lag er noch bei 1,50 Euro (jetzt 10 Prozent weniger).

Der Preis für Super 95 Euro Benzin, dessen Nachfrage in letzter Zeit dank des Booms der Hybridautos (die fast alle sowohl mit Benzin- als auch mit Elektromotoren ausgestattet sind) gestiegen ist, liegt bei 1,44 Euro. Im März lag er noch bei 1,55 Euro (minus 7 Prozent).

Tankstelle wählen

Die Analyse des lokalen Marktes zeigt auch starke Preisunterschiede zwischen den billigsten und den teuersten Tankstellen. Je nachdem, welche Sie wählen, kann es bis zu 36 Cent billiger sein. Mit anderen Worten: Pro drei getankten Litern kann man mehr als einen Euro sparen. Bei 50 Litern Tankinhalt macht das einen Unterschied von mehr als 16 Euro aus.

Dies ist ein gängiges Verkaufsargument der so genannten «Low Cost»-Tankstellen. Andererseits argumentieren die großen Tankstellenbetreiber, dass der tatsächliche Unterschied nicht so groß sei, wenn man die Rabatte für die Nutzung von Kundenkarten oder mobilen Anwendungen wie Waylet berücksichtige.

1,17 Euro ist der Mindestpreis, zu dem Sie in der Provinz Málaga Diesel tanken können.

Das Geoportal des Ministeriums für den ökologischen Übergang zeigt die Tankstellen mit den besten Preisen in der gesamten Provinz. Mit Stand vom 8. Mai ist das beste Angebot für 95er Benzin bei den Billigketten Ballenoil und Petroprix zu finden, und zwar an ihren Tankstellen in Vélez-Málaga und Arroyo de la Miel (Benalmádena) mit einem Preis von 1,269 Euro pro Liter. Es folgen die Tankstelle im Einkaufszentrum Eroski in Vélez (1,285 Euro) und mehrere in Antequera (Galp, Petroprix, Plenergy) mit durchschnittlich 1,289 Euro.

In der Provinzhauptstadt Málaga befinden sich die günstigsten Tankstellen in den Industriegebieten und beginnen bei 1,409 Euro pro Liter Super 95 (Las Palmeras, Petroprix und Shell).

Im Fall von normalem Diesel (gasoleo A) sind die genannten Tankstellen Ballenoil und Petroprix in Vélez und Benalmádena ebenfalls die billigsten mit einem Literpreis von 1,169 Euro. Gute Preise gibt es auch bei Eroski in Vélez (1,189 Euro) und den Tankstellen Galp, Plenergy und Petroprix in Antequera, die den Liter für 1,199 Euro verkaufen.

In der Stadt Málaga wiederum bieten die «Low-Cost»-Tankstellen Petroprix, Shell, Plenergy und Dinergia in den Gewerbegebieten mit 1,319 Euro für Diesel A den günstigsten Preis.

Estepona und Ronda am teuersten

Die teuersten Tankstellen für Super 95 Benzin befinden sich in Alhaurín de la Torre, Marbella, Ronda, Estepona, Fuengirola und vor allem in Gaucín und Villanueva del Trabuco, wo der Liter über 1,61 (mit einem Höchstwert von 1,67) kostet.

Am teuersten ist der Diesel A in Estepona, Manilva, Ronda, Casabermeja, Gaucín, Fuengirola und Villanueva del Trabuco mit Preisen über 1,519 Euro (mit einem Höchstwert von 1,579).

Stagnierender Verbrauch

«Je teurer es ist, desto schwieriger ist es zu verkaufen», sagt Álvaro Fontes, Präsident des andalusischen Verbands der Kraftstoffhändler Agavecar. Allerdings warnt er auch davor, dass es «kein gutes Zeichen» sei, wenn ein Barrel Öl billig sei, «denn es ist ein Vorbote eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs».