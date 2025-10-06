Gastwirte besorgt wegen Sanierung der Promenade in Málagas Stadtteil Pedregalejo

Juan Soto Málaga Montag, 6. Oktober 2025 Teilen

Die Renovierungsarbeiten an der Strandpromenade von Pedregalejo in Málaga treiben die örtlichen Geschäftsleute um. Wenige Stunden vor Beginn der Arbeiten am heutigen Montag haben Gastronomen und Anwohner erneut ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, was diese Arbeiten für ihr Viertel und das tägliche Leben dort bedeuten werden. Die Arbeiten sollen rund zehn Monate in Anspruch nehmen.

Zwar wird die Promenadensanierung von Anwohnern und Unternehmern generell begrüßt. Doch auch die Angst davor, etwa Terrassen entfernen zu müssen oder einen Einbruch bei den Besucherzahlen zu erleiden, ist groß.

Die Stadtverwaltung von Málaga hat zwei Etappen und verschiedene Bauabschnitte festgelegt, um die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten. Wie die Geschäftsleute selbst nach einem Treffen mit dem Bauleiter bestätigten, liegt der erste Abschnitt in der Nähe de Nereo-Werften. «Man hat uns gesagt, dass wir geöffnet bleiben können, aber wer will schon hierher kommen, wenn das alles aufgerissen ist», fragt sich Daniel Espinosa von der Strandbar Maricuchi.

Auch weiß Espinosa nicht, was mit den Arbeitnehmern passieren wird, ob sie Kurzarbeit in Anspruch nehmen können oder ob die Stadtverwaltung den betroffenen Gastwirten irgendeine Art von Hilfe geben wird, um diese Zeit der geringen Besucherzahlen zu überstehen. «Wir werden die Terrassen abbauen müssen, und das wird für viele von uns ein großer Verlust sein», fügt er hinzu.

Pedro Trillo von Frida Pahlo äußert sich etwas positiver. «Wir sind schon verunsichert, aber auch glücklich, denn man hat uns versprochen, dass der Kontakt mit den Verantwortlichen für die Arbeiten kontinuierlich sein wird und dass sie uns helfen werden, alle Zweifel und Probleme zu lösen«, sagt er. Trillo wird voraussichtlich erst Anfang nächsten Jahres von den Arbeiten betroffen sein, macht sich aber jetzt schon Sorgen, wie künftig die Terrassen aussehen werden. Aus dem Rathaus wurde bereits bekannt, dass es in jedem Fall eine einheitliche Ästhetik geben soll. «Wir brauchen so schnell wie möglich Klarheit, denn eine Überdachung für eine Terrasse etwa wird nicht von einem Tag auf den anderen hergestellt und installiert», warnt der Betreiber von Frida Pahlo.

Um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, wird die Baufirma den Zugang über Gehwege und Stege garantieren, aber das reicht den Geschäftsinhabern nicht aus. Die Gastwirte haben den Stadtrat gebeten, eine Kampagne «Open for Business» zu starten, damit potenzielle Gäste immer auf dem Laufenden sind. Für den Fall, dass die Arbeiten nicht vor dem nächsten Sommer fertig werden, wurde den Gastronomen zugesagt, dass die Sanierung während der Hochsaison eingestellt werde.

Mangel an Informationen

Pepe Villamagna, Eigentümer von Las Acacias, beklagt sich über den Mangel an offiziellen Informationen. Er habe nichts Schriftliches erhalten «und Worte sind Worte». Er habe Verträge mit Reedereien und Reisebüros und wisse derzeit nicht, ob er sie einhalten kann. «Wer will schon hierher kommen, wenn alles voller Staub ist und die Maschinen lärmen», fragt er.

Der Hotel- und Gaststättenverband von Málaga (Mahos) hat ebenfalls an den bisherigen Sitzungen mit Technikern der Stadt und Bauleitern teilgenommen. Für Präsident, Javier Frutos, ist die geringst mögliche Beeinträchtigung der Bars und Restaurants vorrangig. Doch auch er begrüßt die Sanierung der Promenade: «Es stimmt, dass die Arbeiten ein Ärgernis sind, aber ich hoffe, dass sie von Nutzen sein werden. Die Geschäftsinhaber werden ein Opfer bringen, und wir werden dafür sorgen, dass Pedregalejo seine Identität bewahrt.«