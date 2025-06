Stadt Málaga vergibt Bauauftrag für die Renovierung der Strandpromenade von Pedregalejo

Jesús Hinojosa Málaga Montag, 16. Juni 2025 Compartir

Die Renovierung der Strandpromenade in Málagas Stadtteil Pedregalejo rückt endlich näher, nachdem das Projekt Ende Januar mit einem Budget von 6,2 Mio. Euro und einer Ausführungsfrist von 10 Monaten ausgeschrieben worden war. Vor wenigen Tagen hat das städtische Bauamt den Bauauftrag an das in Madrid ansässige Unternehmen Ingeniería, Obras y Tecnología Europea erteilt, das die Neugestaltung der Promenade von Pedregalejo für 5.725.039 Euro durchführen wird. Dieses Unternehmen hatte erst vor kuzem in Estepona die Fußgängerzone der Avenida de España eingerichtet.

Im Zuge der Renovierung der Promenade soll mehr Platz für Fußgänger geschaffen werden, indem die Höhenunterschiede beseitigt und die Zugangswege zum Strand erweitert werden. Außerdem soll die Promenade mit Pergolen, Bänken und einer neuen Beleuchtung ausgestattet werden-

Die Promenade vn Pedregalejo ist 1,2 Kilometer lang und hat eine durchschnittliche Breite von acht Metern. Um Platz für Fußgänger zu schaffen, hat das Bauamt eine Umgestaltung der Terrassen von Bars und Restaurants geplant, so dass die derzeitige zulässige Belegung beibehalten wird, aber festes Mobiliar durch anderes ersetzt wird, das entfernt werden kann, wenn das Lokal geschlossen ist.

Was die Beseitigung des derzeitigen Höhenunterschieds betrifft, der durch eine Bordsteinkante verursacht wird, so wird dieser entfernt, so dass eine einzige Plattform für die gesamte Promenade geschaffen wird. Außerdem wird eine 4,25 Meter hohe und 5 Meter breite Metallpergola als Schattenspender installiert. Außerdem werden an verschiedenen Stellen Kioske und Toiletten sowie Bänke sowohl unter den Pergolen als auch im Bereich der Plaza de Nereo aufgestellt. Die Zugänge zum Strand werden verbreitert, entweder über große Stufen oder eine Rampe.

Der neue Belad besteht aus vorgefertigten Betonteilen mit einer Breite von 40 bis 100 Zentimetern, die in einem Quermuster verlegt werden.

Außerdem wird die Plaza de las Acacias umgestaltet, indem die Parkplätze neu angeordnet werden, um mehr Platz für Fußgänger zu schaffen. Die bestehenden Parkplätze werden mit einer Breite von 2,5 Metern und einer Länge von 5 Metern ausgewiesen. «Durch diese Anordnung wird die Anzahl der Parkplätze maximiert, wobei genügend Platz zum Wenden verbleibt», so das Stadtplanungsamt.

Was die Landschaftsgestaltung betrifft, so werden die Grünflächen an den Strandzugängen verkleinert, obwohl die meisten der vorhandenen Baumarten, wie die Palmen, erhalten bleiben. Auf dem Platz Miguelito El Cariñoso bleiben die Bäume ebenfalls erhalten, und an mehreren Stellen, wie z. B. in der Nähe des Restaurants Rompeolas, werden Kiefern gepflanzt.

Das Projekt umfasst die Verlegung neuer Rohrleitungsabschnitte, den Austausch von Bewässerungssystemen, den Bau einer neuen Abwasserpumpstation als Ersatz für die derzeitige auf der Plaza de Miguelito el Cariñoso und die Erneuerung des Regenwassernetzes. Geplant ist auch die Installation neuer LED-Leuchten auf der Promenade, eine indirekte, in den Boden eingelassene Beleuchtung für die Zugänge zum Strand, andere, an den Fassaden verankerte Leuchten zur Beleuchtung der bestehenden Durchgänge zwischen der Promenade und den Parallelstraßen sowie Masten mit Flutlicht in verschiedenen Höhen für die größeren Bereiche wie die Strände und die Plaza de las Acacias.