Almuñécar steht dieses Wochenende ganz im Zeichen des Flamenco

Mit dem Beginn des Festivals La Caña flamenca, das bis Ende August in verschiedenen Szenarien Almuñécars ausgetragen wird, und dem Konzert von Kiki Morente verwandelt sich die Gemeinde an der Costa Tropical dieses Wochenende in das Zentrum des Flamencos. Das Festival La Caña Flamenca beginnt am 1. August um 22 Uhr auf dem Sportplatz Paulino Salgado im Stadtteil Torrenueva mit einem Konzert des katalanischen Musikers Big Lois, der Reggaeton und Flamenco vereint, und der Band Son de Caña, die Flamenco mit tanzbaren lateinamerikanischen Rhythmen paart.

Am 2. August verlagert sich das Festival in den Park El Majuelo (Avda. de Europa), wo um 22 Uhr der Sänger David Barrull, der in der Fernsehtalentshow 'La Voz' triumphierte, und die Tänzerin María Gómez 'La Canastera' aus Almuñécar auftreten werden. Die Reihe wird am 2. August mit Auftritten von Marina Heredia, Farruquito und Manuel Lombo fortgesetzt.

Am 3. August um 22 Uhr steht im Park El Majuelo ein ganz besonderes Konzert auf dem Programm. Der Sänger Kiki Morente, Sohn des legendären Enrique Morente, wird hier sein neues Album 'Azabache' präsentieren. Begleitet wird er dabei von seinen nicht minder berühmten Schwestern Estrella und Soleá Morente.

1. und 2. August (La Caña Flamenca), Einrittskarten auf www.redentradas.com/erhältlich. 3. August (Kike Morente) Eintrittskarten auf https://bravoentradas.es/es