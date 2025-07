Spanischer Landwirtschaftssektor lehnt Zollabkommen zwischen EU und USA ab

EDURNE MARTÍNEZ MADRID. Donnerstag, 31. Juli 2025 Teilen

Die am Sonntagnachmittag zwischen der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und dem US-Präsidenten Donald Trump erzielte Einigung, einen Zoll von 15 Prozent auf alle europäischen Exporte zu erheben, wird direkte Auswirkungen auf die spanische Wirtschaft haben. Die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie reagierten als erste auf eine «unfaire und unausgewogene» Vereinbarung, die auf Druck der US-Regierung unterzeichnet worden sei, wie der Verband der Lebensmittelindustrie (FIAB) in einer Erklärung kritisierte.

Der Olivenöl- und Weinsektor sind am stärksten betroffen, da Spanien allein in diesem Bereich jährlich Waren im Wert von 1,3 Milliarden Euro exportiert, was einem Drittel aller Agrar- und Lebensmittelverkäufe entspricht. Der Weinsektor schätzt, dass diese Steuer von 15 Prozent zu einem Umsatzrückgang von bis zu 10 Prozent führen wird – die USA sind der wichtigste Absatzmarkt für spanische Flaschenweine. Auch Olivenölhersteller äußerten ihre Besorgnis, da sie davon ausgehen, dass dies zu einer «Verzerrung des internationalen Marktes» zugunsten nicht-europäischer Wettbewerber führen wird. Der Verband Asoliva erinnert daran, dass von den 430.000 Tonnen Olivenöl, das jährlich in den USA konsumiert wird, 300.000 Tonnen aus Spanien stammen, und beklagt: «Die Einführung dieser Zölle auf spanisches Öl wird zu einem Preisanstieg führen, der vom amerikanischen Verbraucher getragen wird.»

Auch der spanische Regierungschef klingt nicht euphorisch. Pedro Sánchez sagte, er unterstütze das Handelsabkommen der EU, aber «ohne Begeisterung». Verkehrsminister Óscar Puente erkannte immerhin an, dass das Gute an dem Abkommen sei, «nicht jeden Tag mit unterschiedlichen Zollsätzen rechnen zu müssen, heute 50 Prozent und morgen 60», was «eine Perspektive der Stabilität» bedeute.

Fünfmal höher

Doch obwohl die Aussichten pessimistisch waren – mit möglichen Zöllen von 30 Prozent, sollte die EU Trump nicht entgegenkommen – bedeutet ein Zollsatz von 15 Prozent laut Angaben der Handelskammer eine Verfünffachung des Zollsatzes von 2,8 Prozent, den spanische Exporte in die Vereinigten Staaten vor Trumps Amtsantritt durchschnittlich zahlten.

Der Chef der Banco de España, José Luis Escrivá, schätzt, dass die Zölle von 15 Prozent aufgrund des geringen Exportvolumens (18,2 Milliarden Euro pro Jahr, 4,7 Prozent der gesamten Auslandsverkäufe) nur moderate Auswirkungen auf Spanien haben werden, befürchtet jedoch, dass sich die noch nicht näher ausgearbeiteten Begleitklauseln negativ auswirken könnten. Darüber hinaus wird in einem am Montag veröffentlichten Dokument konkretisiert, dass Spanien weniger stark betroffen sein werde als die Eurozone insgesamt, da der Handel nur 4,4 Prozent des spanischen BIP ausmache; in der gesamten Eurozone sind es 10,1 Prozent.

Die Berechnungen der Handelskammer gehen jedoch von Auswirkungen in Höhe von knapp 2,4 Milliarden Euro auf den Umsatz spanischer Unternehmen aus. Grund dafür ist ein erwarteter Rückgang der Exporte zwischen 7,2 und 13,1 Prozent. Die Auswirkungen werden je nach Branche unterschiedlich sein, sowohl hinsichtlich der Abhängigkeit vom amerikanischen Markt als auch hinsichtlich der Zölle, da diese nicht für alle Sektoren gleich sein werden. Während Autos mit 15 Prozent besteuert werden, sind für Stahl und Aluminium vorerst weiterhin 50 Prozent fällig.

Die Gewerkschaft UGT kritisiert das Abkommen als nicht reziprok. Die Gewerkschaft CC OO lehnt es ab, da es «demütigend und arm machend» sei und weil damit eine Chance für ein «stärkeres und geeinteres» Europa vertan worden sei.

Trotz der Kritik verteidigte EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič das Abkommen, da es «erneute Stabilität» schaffe und vor allem einen Handelskrieg mit Washington mit «schwerwiegenden Folgen» verhindere.