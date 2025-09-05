Betrügerische Parkplatzfirma am Flughafen von Malaga aufgeflogen

Irene Quirante Málaga Freitag, 5. September 2025 Teilen

Die Polizei von Málaga hat den angeblichen Leiter einer Scheinfirma, die Fahrzeuge in der Nähe des Flughafens von Málaga abstellt, angezeigt. Wie SUR erfahren hat, handelt es sich um die Firma NisoPark, die nach Angaben der Stadt den Nutzern falsche Informationen über ihren Firmensitz gemacht hat. Es deutet alles darauf hin, dass der tatsächliche Sitz das Auto ist, in dem sich der Verdächtige befand und in dessen Kofferraum die Ermittler 150 Autoschlüssel fanden.

Die Aktion begann Anfang letzten Monats, nachdem eine Einheit der Policía Local von Churriana auf einen der Flughafenparkplätze gerufen worden war. Nach Angaben des Anrufers hatte er sein Auto in einem Depot abgestellt, und ein Angestellter gab ihm dort die Schlüssel und das Auto mit diversen Schäden zurück, ohne dass er das Unternehmen erneut kontaktieren konnte.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bestätigte die schlechten Erfahrungen zahlreicher Kunden, die im Internet negative Bewertungen über das offensichtlich fiktive Unternehmen hinterlassen hatten. Die jüngste ist eine Woche alt. Der Nutzer beschrieb den Service nicht nur als «lausig», sondern berichtete auch, dass er, als er in sein Auto stieg, im Display eine Nachricht über eine Fahrzeugstörung erhielt mit dem Hinweis, sich dringend mit dem technischen Dienst in Verbindung zu setzen. Stundenlange Versuche, Kontakt zu dem Unternehmen aufzunehmen, blieben erfolglos, so erklärt er in seiner Beschwerde.

«Andererseits möchte ich hinzufügen, dass, wenn es nur 3 Kilometer vom Flughafen zum Niso-Parkplatz sind, wie mir dieser Angestellte sagte, warum haben sie mein Auto 17 Kilometer gefahren?» Die meisten Bewertungen beziehen sich auf die mangelnde Professionalität, die Schäden an den Autos, die unerklärliche Erhöhung des Kilometerstandes und die Wartezeiten, die ihrer Meinung nach in keinem Fall gerechtfertigt waren.

Die Polizei fand heraus, dass dieses Unternehmen seine Dienste auf den wichtigsten Plattformen für Parken am Flughafen anbot. Die Beamten begaben sich zum Flughafen, und machten einen Mann ausfindig, auf den die von den Betroffenen beschriebenen Merkmale zutrafen. Demnach parkte und lieferte er verschiedene Fahrzeuge ab und stellte sie in einigen Fällen an nicht zugelassenen Orten ab.

Während der Überwachung beobachteten sie auch, dass der Verdächtige alle Fahrzeugschlüssel im Kofferraum eines Autos aufbewahrte. Mit all diesen Beweisen kontrollierten sie die Papiere des Mannes, woraufhin dieser behauptete, er sei nicht beschäftigt, sondern ein Familienmitglied und habe keine Arbeitserlaubnis.

Die Beamten fanden in einer Tasche, in der sich 12 Schlüssel befanden, einen großes Blechschneider und ein Päckchen mit Visitenkarten des Unternehmens. Im Kofferraum des Autos, der offenbar das 'Einsatzzentrum' des Unternehmens war, fanden sich weitere 150 Autoschlüssel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten außerdem fest, dass der Mann stark nach Alkohol roch, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der ein positives Ergebnis ergab.

Nach dem Einschreiten der Polizei, an dem auch der private Sicherheitsdienst des Flughafenparkplatzes beteiligt war, hat sich bestätigt, dass das Unternehmen das Vertrauen seiner potenziellen Kunden durch seine Werbung im Internet gewinnt. Die Fahrzeuge stellten sie in Ermangelung einer geschäftlichen Infrastruktur auf AENA-Parkplätzen ab, ohne dabei die Parkgebühr zu zahlen, oder auf freien Flächen in der Nähe des Flughafens von Málaga, ohne der Sorgfaltspflicht nachzukommen. Ebenso wurde festgestellt, dass sie in den Dokumenten, die zur Abholung des Fahrzeugs verwendet wurden, falsche Angaben über die Firmenadresse machten.