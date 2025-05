Paco Griñán Málaga Freitag, 23. Mai 2025 Compartir

Am letzten Sonntag ist er «ohne Schlaf» aus Basel zurückgekehrt. Dass Borja Rueda, Choreograf aus Málaga, in der Schweiz die ganze Nacht tanzend durchfeierte, nachdem Österreich den Eurovision Song Contest 2025 in einem sehr knappen Finale mit Israel gewann, hat einen triftigen Grund: Er war für die Inszenierung des Auftritts von ESC-Gewinner JJ verantwortlich.

Rueda war zusammen mit seiner Partnerin Lohi Rodríguez und dem Bühnenbildner Sergio Jaén einer der heimlichen Schlüssel zum Triumph Österreichs, das nicht nur mit seinem Lied überraschte, sondern auch mit einer opernhaften Inszenierung spanischer Machart: Das faszinierende Bühnenbild untermauerte den Finaltriumph von Pop-Countertenor Johannes Pietsch alias «JJ». Rueda, der seinen Erfolg als Choreograph sichtlich noch ganz verarbeitet hat, sagt: «Das passiert mit viel Glück nur einmal im Leben und wir haben es erlebt.»

Im Gespräch mit SUR schwelgt der Choreograph und Tänzer aus Málaga in Emotionen und Erinnerungen. Während Bühnenbildner Sergio Jaén selbst auf dem Sofa neben dem siegreichen Sänger saß, hatten Rueda und Rodríguez den Auftritt von JJ vom Backstage-Bereich des österreichischen Teams aus verfolgt. Als das Endergebnis bekannt war, stürmten auch sie auf die Bühne. «In dem Moment war uns sehr bewusst, dass wir den Siegesweg des Gewinners miterlebten, etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es erleben könnte», erinnert sich Rueda und erzählt schmunzelnd, dass er beim ersten Interview vom österreichischen Fernsehen «vor lauter Nervosität vergaß, Englisch zu sprechen, ich antwortete nur auf Spanisch und, genauer gesagt, auf Malagueño».

Der Choreograph und Tänzer arbeitet regelmäßig mit Schauspieler Antonio Banderas am Teatro Soho Caixabank in Málaga und mit der Sängerin Ana Mena zusammen. Mit Bühnenbildner Sergio Jaén ist er ein Team, seit er ihn bei der letzten Eurojunior 2024 in Madrid kennenlernte, wo Rueda der choreografische Leiter der Gala war. «Nach zwanzig Minuten schien es, als wären wir Freunde auf Lebenszeit», erzählt Rueda. Als Bühnenbildner Jaén dann Angebote für die ESC-Inszenierungen mehrerer Länder erhielt, sei er auf ihn zugekommen. «Am Ende haben wir uns für Österreich und Zypern entschieden, das waren zwei bahnbrechende Vorschläge», versichert Rueda und bedauert, dass der Inselstaat unerklärlicherweise im Halbfinale ausgeschieden sei.

«Dieses Jahr haben wir beide Seiten des ESC erlebt, vom Sieg Österreichs bis zum Scheitern Zyperns, obwohl die Arbeit des Sängers Theo Evans spektakulär und für uns eine kreative Absichtserklärung war», meint Borja Rueda und fügt hinzu, dass er habe wegen des vorzeitigen Ausscheidens keinen «schlechten Beigeschmack», «weil jeder denkt, dass das Land um seine Teilnahme betrogen wurde».

Zwar gibt es keinen ESC ohne Kontroversen, das Lied und die Inszenierung des österreichischen Beitrags aber erhielten einhelligen Beifall. «Sergio hat etwas Verrücktes gemacht und es geschafft, dass man drei Minuten lang nicht den Eindruck hatte, beim Eurovision Song Contest zu sein, indem er ein Stück in Schwarz-Weiß und mit opernhaften Sprache entworfen hat», sagt Rueda über JJs Performance.

«Sergio verliebte sich sofort in den Song, als er ihn hörte, und als er ihn mir schickte, sagte er: 'Das müssen wir machen'. Und obwohl ich bis jetzt noch nicht beim Eurovision Song Contest mitgewirkt hatte, war das erste, was ich dachte, dass wir keinen besseren Song haben könnten, denn er ist spektakulär», sagt Rueda. Es wurde ein Erfolg, der nicht nur in Spanien designt, sondern auch hier vorbereitet wurde. «Alle Proben fanden in Madrid statt. Da das Team spanisch war und der gesamte Prozess von hier aus entwickelt wurde, kam JJ zweimal hierher und die Arbeit mit ihm war sehr intensiv», blickt der Choreograph zurück.

«Jeder mit professionellem Urteilsvermögen kann nicht leugnen, dass Melodys Talent einzigartig ist. Sie und das TVE-Team haben alles gegeben».

Schließlich spricht Rueda auch noch über den spanischen Beitrag zum ESC, eine Leistung, die er jenseits der Kontroverse über die schlechte Platzierung lobt. «Ich habe in Basel viel mit Melody gesprochen, und jeder mit professionellem Urteilsvermögen kann nicht leugnen, dass ihr Talent einzigartig ist. Sie und das TVE-Team haben alles gegeben, deshalb kann ich nur sagen, dass ich stolz auf sie bin und ihr applaudiere», so Rueda.