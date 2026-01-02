Brand an Silvester in Málaga: Alles weist auf eine von der Straße abgefeuerte Rakete hin

Juan Cano Málaga Freitag, 2. Januar 2026 Teilen

Schreck am frühen Morgen der Silvesternacht im Bezirk Carretera de Cádiz in Málaga. Ein achtzigjähriges Ehepaar und deren Tochter wurden am frühen Donnerstagmorgen von der Feuerwehr von Málaga gerettet, nachdem auf dem Balkon ihres Hauses ein großes Feuer ausgebrochen war.

Dank des schnellen Eingreifens des Wohnungseigentümers, der das Feuer mit einem Feuerlöscher bekämpfte, und der Einsatzkräfte vor Ort konnte eine Ausbreitung des Feuers in der Wohnung verhindert werden, obwohl die Flammen und der Rauch Schäden an der Immobilie verursachten.

Alles deutet darauf hin, dass der Brand durch einen von der Straße geworfenen pyrotechnischen Gegenstand verursacht wurde, der versehentlich auf der Terrasse des Hauses landete, wie Augenzeugen den Sicherheitskräften und den Feuerwehrleuten, die bei den Löscharbeiten eingriffen, bestätigten.

Das Feuer brach gegen 3 Uhr morgens in einem Gebäude an der Kreuzung der Avenida de Europa und Juan XXIII aus. Bei der Notrufnummer 112-Andalusien gingen mehrere Anrufe ein, in denen auf die Flammen auf der Terrasse des Hauses hingewiesen wurde, so dass die Feuerwehr, die örtliche Polizei, die Nationalpolizei und der Rettgungsdienst 061 eingesetzt wurden.

In der Wohnung, die sich im sechsten Stock des Wohnblocks befindet, schlief ein Ehepaar, bestehend aus einer 81-jährigen Frau und einem 82-jährigen Mann, beide mit unterschiedlichen Behinderungen und im Fall der Frau mit eingeschränkter Mobilität. Bei ihnen war eine ihrer Töchter, die über Silvester bei ihren Eltern geblieben war.

Mutter und Tochter wurden plötzlich von einem Geräusch geweckt, das sie als Explosion beschrieben. Sie gingen beide zu einem Fenster in der Wohnung, um herauszufinden, was los war, da sie einen starken Rauchgeruch im Gebäude bemerkten. Als sie auf die Straße blickten, sahen sie Nachbarn, die auf ihre Terrasse schauten, was ihnen bestätigte, dass das Feuer in ihrem eigenen Haus war.

Die Tochter weckte den Vater, der noch schlief, weil er schwerhörig ist und den Lärm nicht gehört hatte. Der Mann hatte einen Feuerlöscher im Haus und setzte ihn sofort ein, um die Flammen einzudämmen, die auf den Balkon übergegriffen hatten und bereits auf die Vorhänge im Wohnzimmer übergriffen.

Wenige Augenblicke später traf die erste Feuerwehr ein und benutzte ein Fahrzeug mit einer Leiter, um die Terrasse von außen zu erreichen und das Feuer zu löschen. Die Familie konnte gerettet werden, ohne dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sie wurden vor Ort vom medizinischen Team 061 behandelt.

In dem Nachbarhaus hatte sich eine große Gruppe junger Leute versammelt, um Silvester zu feiern. Sie behaupteten, Zeugen des Geschehens gewesen zu sein und sagten - zunächst gegenüber der betroffenen Familie und dann gegenüber der Polizei und der Feuerwehr -, dass der Brand durch einen Feuerwerkskörper - eine Rakete oder eine Leuchtrakete - verursacht wurde, der von der Straße aus geworfen wurde, was derzeit untersucht wird.