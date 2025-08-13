Bruno Hock aus Málaga: mit 16 Jahren bereits ein erfolgreicher Geiger

Regina Sotorrío Málaga Mittwoch, 13. August 2025 Teilen

Als die ersten Akkorde erklingen, wird es still. Der ständige Strom von Touristen, die an einem Freitagmorgen um zehn Uhr in der Calle Alcazabilla in Málaga auf und ab gehen, wird langsamer. Wer an ihm vorbeigeht, tut dies vorsichtig, langsam, und viele andere bleiben mitten auf der Straße stehen, um zuzuhören. Keiner von ihnen kennt seinen Namen, sie könnten dem, was sie hören, nicht einmal einen Titel geben, aber sie mögen, was sie hören. Es ist Bruno Hock, ein 16-Jähriger aus Málaga, Gewinner der letzten Ausgabe der Talentshow «Tierra de talento» des Fernsehsenders Canal Sur und ein vielversprechender Geiger.

Wir bitten ihn, am Fuße der Festung von Malaga ein Stück zu spielen. Er denkt ein paar Sekunden darüber nach, und auf einmal erklingt eine improvisierte Melodie, gefolgt von dem Jazz-Standard «All the things you are», die er mit einem Teil des zweiten Satzes von Bruchs «Violinkonzert» mischt, und zum Schluss die dritte «Violinsonate» von Grieg. Alles auf einmal. Als ob nichts geschehen wäre. «In der Barockzeit wurde viel improvisiert», erklärt er. Auch im Jazz, den er neuerdings gerne hört, wenn er sich vor das Klavier setzt.

Der junge Musiker wurde am Konservatorium Manuel Carra ausgebildet und perfektionierte seine Technik an der Academia Galamian.

In der Sendung «Tierra de talento», einem Publikumsrenner des andalusischen Regionalfernsehens Canal Sur mit Schwerpunkt Kunst bewies er sein Können auf beiden Instrumenten, indem er bei «Ojos negros» ganz natürlich von den Tasten zu den Saiten wechselte - eine überraschende Vielseitigkeit, die von der Fachjury anerkannt wurde. Aber es war seine von Pablo Sarasate arrangierte «Nocturne» von Chopin, die ihm den Sieg im großen Finale des Wettbewerbs einbrachte. «Ich habe mich für etwas Langsames, Ausdrucksstarkes und Bewegendes entschieden». Und es hat überzeugt. Er gibt zu, dass er sich zunächst nicht sicher war, ob er an der Talentshow teilnehmen sollte, da sein Studien den größten Teil seiner Zeit in Anspruch nehmen, aber jetzt ist er glücklich mit allem, was er erlebt hat.

Es ist eine weitere Erfahrung in einer kurzen, aber intensiven Karriere. Der junge Musiker aus Málaga ist jetzt im sechsten Jahr des Berufskonservatoriums Manuel Carra und denkt bereits über seine nächste Etappe an der Musikhochschule nach. Mit einem deutschen Vater und einer Mutter aus Málaga und mit einer natürlichen Beherrschung der deutschen Sprache ist ein Studium in Deutschland für ihn eine sehr realistische Option. «Dort gibt es ein sehr gutes Niveau, und das Studien- und Arbeitsumfeld ist besser», sagt er. Und Preise hat er dort auch schon gewonnen. Im Juni gewann er den Bundeswettbewerb «Jugend Musiziert», dessen Finale in Wuppertal stattfand. Monatelang hat er die Partitur, die er vortragen sollte, studiert. «Das sind Wettbewerbe, auf die man sich sehr gut vorbereiten muss, man muss sehr strukturiert und sehr verinnerlicht sein. Man kann kein Risiko eingehen, die Konkurrenz ist groß», sagt er.

Ab dem Alter von 7 Jahren

Doch bis es soweit ist, dass er in Deutschland Musik studiert, wird Bruno Hock seine Ausbildung in Málaga fortsetzen, wo er im Alter von 7 Jahren mit dem Geigenspiel begann, weil ihn der «süße» Klang der Geige faszinierte. Zurzeit besucht er das Konservatorium Manuel Carra und vervollkommnet seine Technik an der Akademie Galamian, die von Anna Nilsen und Jesús Reina aus Málaga gegründet wurde. Letzterer trat mit ihm im Teatro Cervantes in einem der Konzerte der letzten Ausgabe der Konzertreihe Málaga Clásica auf, dem von Reina und Nilsen gegründeten Kammermusikfestival. Und diese Verstärkung, so gibt er zu, macht den Unterschied aus.

Er ist auch Mitglied des Orquesta Joven de Andalucía (OJA), einem Ausbildungsprogramm der Junta de Andalucía, dem er seit zwei Jahren angehört. Bei den letzten Konzerten dieses Orchesters in diesem Sommer fungierte der junge Mann als Konzertmeister, d. h. als Leiter der Streichergruppe. «Es ist großartig, als Musiker zu wachsen und mit so guten Musikern zusammen zu sein, mit Kollegen, die hart arbeiten und dieselben Interessen haben».

«Ich muss mich nicht dazu zwingen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasse, wenn ich übe», sagt der Geiger.

Dass er die Musik zu seinem Beruf machen will, daran hat Bruno Hock nicht den geringsten Zweifel. «Ich weiß nicht, ob ich bald in einem Orchester arbeiten, Kammermusik machen oder sogar komponieren werde, aber sicher ist, dass ich spielen werde, denn das ist meine Leidenschaft», sagt er. Er ist sich bewusst, dass er dafür viele Stunden opfern muss, die andere junge Leute in seinem Alter der Freizeit widmen, aber das macht ihm nichts aus. «Ich muss mich nicht dazu zwingen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasse, wenn ich übe», sagt er. Für ihn gibt es »keine andere Möglichkeit«. »Musik zu studieren und zu spielen ist das, was mich als Person erfüllt, ohne Musik hätte nichts die Bedeutung, die es hat«, sagt der junge Musiker, der ab September das zweite Jahr des Musikabiturs am Gymnasium Sierra Bermeja besuchen wird, mit voller Überzeugung.

Bruno ist gerade von einem zweiwöchigen Fortgeschrittenenkurs in Granada zurückgekommen und macht jetzt Urlaub. Er hat seine Geige seit vier Tagen nicht mehr aus dem Koffer genommen. «Als ich sie gestern in die Hand nahm, war es, als ob sie schon lange dort gelegen hätte. Man muss jeden Tag üben, jeden Tag», wiederholt er, um die Botschaft zu verdeutlichen. Von Zeit zu Zeit, wenn er die Zeit findet, komponiert er sogar: Er arbeitet an einem Konzert für Cello und Orchester. «Aber die Hauptsache ist die Geige», betont er.