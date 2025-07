Bruno Hock, der junge Geiger aus Málaga, hat bei Talentshow im Fernsehen gewonnen

Enrique Miranda/SDA Sevilla Montag, 14. Juli 2025 Compartir

Er begann im Alter von sieben Jahren mit dem Konservatorium und wählte die Geige, weil sie ein Instrument «mit einer unvergleichlichen Süße» ist, wie er selbst sagt. Jetzt hat Bruno Hock seine Leidenschaft für die Musik - «meine Art zu leben» - ins Fernsehen gebracht und damit die neunte Ausgabe von «Tierra de talento» auf Canal Sur in der Kategorie Kinder und Jugendliche gewonnen, dessen Finale am Samstag ausgestrahlt wurde.

Hock, der seit 2023 Mitglied des Orquesta Joven de Andalucía ist, nachdem er zuvor ab 2029 im Joven Orquesta Provincial de Málaga gespielt hatte, hat seine Virtuosität Woche für Woche in das Programm eingebracht, um die Jury zu überzeugen und einige der teilnehmenden Künstler zu verblüffen. Darunter der Liedermacher José Mercé, der nicht klarer hätte sein können: «Wenn Bruno Hock diese Ausgabe nicht gewinnt, komme ich nicht mehr ins Programm zurück», sagte er mit Nachdruck. Der Tenor José Manuel Zapata bezeichnete die Musik des aus Málaga stammenden Künstlers als «die Transformation der Einfachheit zur Erhabenheit», Niña Pastori bat darum, mit ihm aufzutreten, und der Geiger Jesús Reina bestätigte ebenfalls sein Talent.

Nach mehreren Wochen, in denen er die Jury und das Publikum begeistert hatte, beendete Bruno Hock, der derzeit am IES Sierra Bermeja in Málaga sein Musik-Abitur macht, das Finale des Programms, indem er mit seiner Violine das Thema «Nocturno» von Pablo de Sarasate spielte. «Ich habe diesen Preis nicht erwartet, ich bin sehr zufrieden, ich bin traurig, dass das Programm zu Ende geht, aber auf der anderen Seite bin ich glücklich, dass Talent und Mühe belohnt werden», sagte der Geiger nach dem Gewinn des Wettbewerbs.

Bruno Hock hat Anfang Juni auch bei «Jugend musiziert» in Wuppertal gewonnen, ein Wettbewerb, an dem er teilnehmen durfte, weil er neben der spanischen aufgrund seines deutschen Vaters auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Sobald der vielbeschäftigte Musiker von einem Kurs in Granda wieder zurück in Málaga ist, wird die Zeitung Sur mit ihm ein ausführliches Interview führen.