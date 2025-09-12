Carlos, der Heavy-Metal-Polizist aus Málaga: «Jeder, der mich persönlich kennt und dann von meiner Arbeit erfährt, ist zunächst schockiert»

María José Díaz Alcalá Málaga Freitag, 12. September 2025 Teilen

Barricada, Leño und Extremoduro prägten seine Kindheit, und ein einfaches Computerprogramm, das nicht auf Notenblättern, sondern auf Tabulaturen basierte, brachte ihm das Spielen seiner ersten Akkorde bei. Als Teenager interessierte er sich für Bass, gutturalen Gesang, dunkle Kleidung, lange Haare und die Atmosphäre des Death Metal, einer der extremsten Genres des Heavy Metal, die ihn jahrelang auf die Bühne brachte. Neben der schwarzen Gitarre und einer Schallplatte der britischen Band The Cult (eingerahmt mit der Aufschrift: «In case of trash music, break the glass») bewahrt Carlos den Polizei-Anzug auf, seine andere große Leidenschaft: «Ein Hobby, für das ich bezahlt werde», definiert er es. Die Jagd auf Drogendealer und Zuhälter hat ihn nie davon abgehalten, das Beste aus beiden Welten zu genießen.

-Woher kommt Dein Interesse an der Nationalpolizei?

-Ich habe keine Familie, die mit der Polizei zu tun hat. Ich begann, mich dafür zu interessieren, als ich an der Universität war, weil ich mich auch für das Militär interessierte. Und schließlich begann ich nach und nach diese Welt zu entdecken, die in meinen Augen eine realere, direktere Anwendung im täglichen Leben hatte. Und dann, während ich mein Wirtschaftsstudium beendete, begann ich mit der Beamtenprüfung.

-Bekommst Du oft zu hören, dass Du nicht wie ein Polizist aussiehst?

-Wer mich zum ersten Mal persönlich kennenlernt und dann erfährt, was ich beruflich mache, ist zunächst etwas schockiert. Die Leute haben vielleicht ein sehr starres Bild von der Polizei, obwohl es in Wirklichkeit ein bisschen von allem gibt.

- Nun, es ist gut, die bösen Jungs auf die falsche Fährte zu locken... denn als Metalhead entspricht Du dem Stereotyp.

-Ein bisschen mehr. Aber ich sehe nicht mehr so aus wie mit 15 Jahren, als ich lange Haare hatte und Nietenarmbänder trug. Jetzt sind Jeans, T-Shirt und Converse meine übliche Uniform.

-Wie kommt man zu einem Stil, der «schwerer» ist als Heavy Metal?

-Seit ich sieben oder acht Jahre alt war, mochte ich nationalen Rock sehr gerne, weil ich einen älteren Bruder habe, der immer Platten mit den Klassikern mit nach Hause brachte. Aber eines Tages kam ein Freund von ihm mit vier extremen Metal-Alben vorbei, die die Säulen meines Hobbys sind: Dusk and her embrace von Cradle of Filth, Something Wild von Children of Bodom, Nexus Polaris von Kovenant und Whoracle von In flames. Mit 16 gründete ich meine erste Black-Metal-Band in meiner Heimatstadt, in der ich der Sänger war. Danach begann ich, in anderen, etablierteren Punkrock- und Power-Metal-Bands mitzuspielen. Wir spielten in verschiedenen Lokalen, und die letzte Band, die ich hatte, bevor ich nach Malaga zog, war Thrash Metal im Stil von Sepultura oder Pantera. Nun, das war es, was wir versuchten.

- Hast Du Dein Hobby weitergeführt, als du nach Málaga gezogen bist?

-Ja, durch einen Freund, der Schlagzeuger in meiner ersten Band war, kam ich in Kontakt mit einigen Jungs einer mehr oder weniger etablierten Band, denen die Sänger ausgegangen waren. Ich habe ein paar Mal mit ihnen geprobt, wir haben angefangen und waren bis 2013 aktiv.

- Du hast jahrelang Dein Hobby mit Deiner Arbeit bei der Polizei kombiniert, hattest Du irgendwelche Probleme?

-Ich bin 2008 der Nationalpolizei beigetreten, als ich bereits in lokalen Bands gespielt habe, und ich habe es nie aufgegeben. Ich hatte nie ein Problem damit, beides zu kombinieren. Letztendlich ist es ein persönliches Hobby, so wie jemand, der an den Wochenenden gerne mit dem Fahrrad oder Motorrad unterwegs ist. Ich mag diese Art von Musik, die Proben, die Konzerte...

-Dröhnst Du Deine Kollegen mit Metal zu, wenn Ihr auf Streife fahrt?

-Das müssen sie ertragen (lacht). Ja, ja. Wenn ich auf Streife war, habe ich immer Rock im Autoradio gespielt. Extremer Metal ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber allgemeiner Rock hat ein sehr breites Spektrum, und ich denke, jeder kann einige der Stile genießen.

-Wie gefährlich sind die Bösewichte, mit denen Du zu tun hast?

-Zurzeit bin ich in einer Gruppe der UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales), die sich dem Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und der Untersuchung aller damit verbundenen Verbrechen widmet, und die Wahrheit ist, dass man Leute aller Art findet.

- Passt der Zuhälter in ein Profil?

-Nein, bei einigen der jüngsten Operationen verband die Person an der Spitze der Organisation dies mit scheinbar legalen Aktivitäten, lebte in einer guten Gegend und brachte seine Kinder zur Schule. Eine scheinbar normale und legale Person. Aber es stimmt, dass wir in letzter Zeit immer mehr multinationale Banden sehen, mit Personen sowohl aus Spanien als auch aus dem Herkunftsland der ausgebeuteten Frauen, meist Südamerikanerinnen.

- Seit einiger Zeit ist festzustellen, dass sich die Prostitution aus den Gewerbegebieten in die Wohnungen verlagert hat.

-Obwohl es immer noch Straßenprostitution gibt, ist sie in Málaga stark zurückgegangen, vor allem in Richtung der so genannten Bordelle, die in Wohnungen, Chalets oder Clubs untergebracht sind. In den Clubs gibt es auch weniger oder weniger ernste Vorfälle, bei denen wir eingreifen müssen, als in den Bordellen.

- In welcher Situation befinden sich die Opfer, wenn sie diese Art von Wohnungen betreten?

-Was wir immer wieder sehen, sind absolut missbräuchliche und ausbeuterische Bedingungen. Sehr lange Arbeitszeiten mit Sanktionen bei Nichteinhaltung der von der Organisation aufgestellten internen Regeln sowie völlige Verfügbarkeit. Da es sich um Frauen handelt, die ohne Familie kommen, haben sie keine anderen sozialen oder persönlichen Wurzeln. In vielen Fällen betrachten sie sich nicht einmal als Opfer.

- Was verschafft eine größere Genugtung, auf der Bühne zu stehen oder einem Zuhälternetzt das Handwerk gelegt zu haben?

-Puh! Was du nicht sagst. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, von der Musik zu leben. Ich mag meinen Beruf sehr und er gibt mir auch Stabilität und Zufriedenheit. Und Zufriedenheit. Warum nicht beides? Warum wählen?