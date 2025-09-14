«Das ist kein Krieg, das ist Völkermord»: Mehr als zweitausend Menschen in Málaga protestieren gegen das Massaker in Gaza

Nuria Triguero Málaga Sonntag, 14. September 2025 Teilen

Vor fast zwei Jahren begann Israel seine Militäroffensive gegen den Gazastreifen, und in Málaga gab es zahlreiche Proteste gegen das Massaker, das die Menschen in diesem Teil der Erde erleiden. Es wäre verständlich, wenn die Müdigkeit bei denjenigen, die mit der palästinensischen Sache sympathisieren, ihren Tribut fordert, aber heute haben die mehr als zweitausend Einwohner Málagas, die auf die Straße gegangen sind, um ein Ende des israelischen «Völkermords» zu fordern, gezeigt, dass ihre Empörung und ihr Engagement lebendiger sind denn je.

«Maßnahmen, nicht Worte», so lautete die Forderung der Massendemonstration, die zwei Stunden lang im Zentrum von Málaga stattfand. Zu den Maßnahmen gehören «ein Gesetzesdekret, das sofort ein echtes Waffenembargo gegen Israel verhängt, mit rückwirkender Wirkung auf alle unterzeichneten Verträge», der «Abbruch aller Arten von Beziehungen mit dem israelischen Staat: diplomatisch, kommerziell, geschäftlich und sportlich» und ein wirksamer Schutz für die Freiheitsflottille, die im Mittelmeer segelt, um die israelische Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Dies waren die Worte der Sprecher der Demonstranten am Ende des Marsches auf der Plaza de la Constitución.

Dieselben Sprecher räumten in ihrem Manifest ein, dass die Zentralregierung «begonnen hat, Maßnahmen zu ergreifen, um Druck auf Israel auszuüben», aber diese seien «absolut unzureichend». «Israel wird zunehmend isoliert, aber es gibt immer noch Verbindungen der Komplizenschaft, die die Straffreiheit bei diesem Massaker aufrechterhalten; die Zivilgesellschaft muss mehr Druck für mehr Sanktionen ausüben, die das einzige sind, was funktioniert», argumentierten sie.

Migue Fernández

Toni Valero, Koordinator von IU Andalucía und Mitglied des Kongresses, war einer der wenigen Politiker, die an dem Marsch teilnahmen, an dem zahlreiche gesellschaftliche Gruppen und Organisationen aus Málaga teilnahmen. «Die andalusische Gesellschaft ist gegen den palästinensischen Völkermord und möchte, dass die Institutionen Druck auf die israelische Regierung ausüben. Heute fordern wir, dass die Regierungskoalition weitere Schritte unternimmt und alle wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zu Israel abbricht», sagte er und kritisierte die andalusische Regierung, die bisher nicht gesagt hat: «Das ist mein Mund». «Das mitschuldige Schweigen von Moreno Bonilla erscheint uns als ein Skandal. Er muss den Völkermord verurteilen, und es kann nicht sein, dass die andalusische Regierung weiterhin israelische Unternehmen und Investmentfonds unterstützt, die in den besetzten palästinensischen Gebieten tätig sind und weiterhin in Andalusien Geschäfte machen», sagte er.

Der Schrecken der Bomben, der Schüsse und des Hungers, der jeden Tag live aus dem Gazastreifen übertragen wird, hat viele Menschen aus Málaga dazu gebracht, sich an der Mobilisierung für Gaza zu beteiligen. Unter den Demonstranten, die heute Mittag die Straßen des Stadtzentrums säumten, waren Menschen aus allen Gesellschaftsschichten: Familien mit Kindern, Rentner und Gruppen von Jugendlichen. Unter den Demonstranten waren auch viele Einwanderer aus muslimischen Ländern, die sich dem palästinensischen Volk besonders verbunden fühlen. So wie Abdul aus Marokko, der zusammen mit mehreren Nutzern des Obdachlosenheims der NRO Asimás an der Demonstration teilnahm. Mit den wenigen Worten Spanisch, die er beherrscht, sagte er, er wolle «Freiheit für das Volk von Palästina». Er wurde von Claudia begleitet, die als Technikerin im Obdachlosenheim arbeitet und sagte: «Viele unserer Nutzer kommen aus arabischen oder nordafrikanischen Ländern und haben eine historische Sympathie für die palästinensische Sache, aber in Wirklichkeit sollte jeder bewegt sein, denn Völkermord ist in keinem Krieg zu rechtfertigen». Eine andere Demonstrantin, Carmen, stimmte ihm von ihrem Rollstuhl aus zu: «Ich sehe das Fernsehen und mein Herz brennt angesichts der Gräueltaten, die begangen werden. Deshalb komme ich zu allen Demonstrationen, wir müssen alles unterstützen, was wir können».

Flaggen, Schals und Wassermelonen

Die Demonstration begann um 12.20 Uhr auf der Plaza de la Marina, ging über die Calle Manuel Agustín Heredia, die Alameda de Colón, die Alameda Principal und die Calle Larios und endete um 14 Uhr auf der Plaza de la Constitución. Slogans wie «Das ist kein Krieg, das ist Völkermord», «Gaza leistet Widerstand, Palästina existiert», «Israel mordet, Europa sponsert», «Wo sind sie, wir können die Sanktionen gegen Israel nicht sehen» und der Klassiker «Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird siegen» belebten die Route. Die Farben Grün, Weiß, Schwarz und Rot wehten auf Fahnen und Transparenten, und einige Demonstranten bedeckten ihren Kopf oder ihre Schultern mit den unverkennbaren palästinensischen Tüchern. Es gab auch Wassermelonen, viele Wassermelonen: auf T-Shirts, Schals, Abzeichen, Transparenten und sogar auf dem Strampler eines Babys. Diese Frucht ist ein Symbol für die palästinensische Sache, seit Israel den Palästinensern nach dem arabisch-israelischen Krieg von 1967 verboten hat, in den besetzten Gebieten nationale Symbole zu tragen. Da sie dieselben Farben wie ihre Flagge hat, begannen die Palästinenser, bei ihren Protesten Wassermelonenscheiben zu tragen.