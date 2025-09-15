Der Bürgermeister von Málaga über die Nachfolge: «Wenn ich ermutigt werde, weiterzumachen, wird es diesmal schwieriger für mich, vier Jahre zu bleiben»

Pilar R. Quirós Málaga Montag, 15. September 2025 Teilen

Der Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre, hat weitere Fortschritte in Bezug auf seine künftige Nachfolge gemacht, falls er bei den Kommunalwahlen 2027 kandidieren sollte, was seine achte Amtszeit wäre. Dies geschah nach langem Tauziehen auf Drängen des SUR-Direktors Manolo Castillo im Rahmen des Diskussionsforums Foro SUR, das diese Zeitung am heutigen Montag für ein Treffen mit dem Bürgermeister organisierte, das von der Cajasol-Stiftung gefördert wurde.

Mit der Ministerin für Wirtschaft und Finanzen der Junta, Carolina España, in der ersten Reihe des Hotels AC Málaga Palacio, fragte Castillo nach der Nachfolge des Bürgermeisters im Hinblick auf die Wahlen 2027 und angesichts der Tatsache, dass De la Torre bereits mehrfach angedeutet hat, dass sein Nachfolger bereits als Nummer zwei auf der Liste stehen sollte. Bei dieser Gelegenheit war die Frage des SUR-Direktors nicht ohne Morbidität, denn hinter den Kulissen deuten viele auf Carolina España als seine Nachfolgerin hin, obwohl sie dies in einem Interview mit dieser Zeitung am Sonntag bestritt. .

De la Torre bekräftigte, dass er in seinem täglichen Leben keine Zeit habe, über diese Dinge nachzudenken, und scherzte sogar mit dem SUR-Direktor: «Sie suchen nach einer Schlagzeile». Offensichtlich. «Wenn ich nach einer Schlagzeile suchen würde, würde ich eine der Frauen fragen, die hier sitzen (und er zeigte auf die erste Reihe)», antwortete Castillo geschickt. Nach mehreren Kreuzverhören nannte De la Torre schließlich nicht seinen Nachfolger, sondern ging noch einen Schritt weiter: «Wenn ich mich nützlich fühle, wenn ich mich ermutigt fühlen kann, wird es mir beim nächsten Mal schwer fallen, vier Jahre zu bleiben». Dieser Satz macht bereits deutlich, dass sein nächstes Mandat, sollte er kandidieren, nicht die vollen vier Jahre dauern wird.

Auf Drängen von Castillo, der einen Namen wissen wollte, erklärte De la Torre, dass «Spanien keine Monarchie ist, sondern ein demokratisches Land», mit der Fähigkeit, die Aufmerksamkeit abzulenken, aber der Witz war, dass er sich natürlich auf das Land bezog, aber das Spiel mit dem Nachnamen des Ratsmitglieds für Wirtschaft war auch in dieser Frage lustig. Es war der Moment, in dem De la Torre erklärte, er müsse sich überlegen, wieder zu kandidieren, weil er wenig Zeit für körperliche Betätigung habe, er treibe einmal pro Woche Sport, höchstens zweimal pro Woche. Dieser Satz wurde nicht nur vor einem großen Publikum mit einer breiten Vertretung der Stadt, dem Wirtschaftsrat der Junta und mehreren Stadträten gesagt, darunter der sozialistische Sprecher Dani Pérez, der erneut sein Gegner sein könnte, wenn die PSOE ihm über Vorwahlen grünes Licht gibt, um zum dritten Mal als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters von Málaga anzutreten, ein Wunsch, der bereits von verbalisiert wurde.

«Wenn ich das erste nicht berücksichtige, wie kann ich dann das zweite berücksichtigen. Ihr wollt mich da mit hineinziehen, aber das lasse ich nicht zu». So lautete die Antwort unter dem Gelächter des Publikums, als er sich der Frage stellen musste, wie das Zusammenleben mit dem zweiten Auserwählten, der seine Nachfolge antreten sollte, aussehen würde und ob es kompliziert sein würde.