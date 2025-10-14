Dach des historischen Marktes Atarazanas in Málaga soll renoviert werden

E. PRESS Málaga Dienstag, 14. Oktober 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Málaga hat über das Handelsministerium das Projekt zur Renovierung des Daches des städtischen Marktes von Atarazanas ausgeschrieben, um die Regenwasserableitung im Gebäude zu verbessern. Für dieses Projekt ist ein Budget von 295.697,86 Euro (inkl. MwSt.) vorgesehen, mit einer Ausführungsfrist von sechs Monaten. Unternehmen, die sich für die Sanierung interessieren, können ihre Angebote bis zum 31. Oktober einreichen.

Der Auftrag für diese Arbeiten umfasst eine Reihe von Maßnahmen, um das Eindringen von Regenwasser in den Markt von Atarazanas zu verhindern, der unter Denkmalschutz steht und als BIC (Bien de Interés Cultural, Kulturgut) katalogisiert ist. Das Projekt sieht die punktuelle Sanierung des Marktdachs vor, ohne dessen architektonische Gestaltung zu beeinträchtigen. Die Arbeiten müssen nachmittags außerhalb der Geschäftszeiten durchgeführt werden, um den Marktbetrieb nicht zu beeinträchtigen.

Die Sanierung dieses Gebäudes ist Teil des allgemeinen Ziels der Stadtverwaltung, die städtischen Märkte zu verbessern. Mit dieser Maßnahme soll das Dach des Marktes verstärkt werden, da der Zustand dieser Einrichtung es erforderlich macht.