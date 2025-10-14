Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
In der historischen Markthalle soll das Dach renoviert werden. SUR
Sanierung

Dach des historischen Marktes Atarazanas in Málaga soll renoviert werden

Unternehmen, die sich für die Durchführung der Sanierung bewerben möchten, können ihre Angebote bis zum 31. Oktober einreichen

E. PRESS

Málaga

Dienstag, 14. Oktober 2025

Die Stadtverwaltung von Málaga hat über das Handelsministerium das Projekt zur Renovierung des Daches des städtischen Marktes von Atarazanas ausgeschrieben, um die Regenwasserableitung im Gebäude zu verbessern. Für dieses Projekt ist ein Budget von 295.697,86 Euro (inkl. MwSt.) vorgesehen, mit einer Ausführungsfrist von sechs Monaten. Unternehmen, die sich für die Sanierung interessieren, können ihre Angebote bis zum 31. Oktober einreichen.

Der Auftrag für diese Arbeiten umfasst eine Reihe von Maßnahmen, um das Eindringen von Regenwasser in den Markt von Atarazanas zu verhindern, der unter Denkmalschutz steht und als BIC (Bien de Interés Cultural, Kulturgut) katalogisiert ist. Das Projekt sieht die punktuelle Sanierung des Marktdachs vor, ohne dessen architektonische Gestaltung zu beeinträchtigen. Die Arbeiten müssen nachmittags außerhalb der Geschäftszeiten durchgeführt werden, um den Marktbetrieb nicht zu beeinträchtigen.

Die Sanierung dieses Gebäudes ist Teil des allgemeinen Ziels der Stadtverwaltung, die städtischen Märkte zu verbessern. Mit dieser Maßnahme soll das Dach des Marktes verstärkt werden, da der Zustand dieser Einrichtung es erforderlich macht.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Südostspanien
  2. 2 Spanien gelingt zusammen mit der kolumbianischen Polizei wichtiger Schlag gegen Kokain-Schmuggler
  3. 3 Neu gegründeter Club de Leones Honor aus Marbella nach der Sommerpause wieder aktiv
  4. 4 Prozessionen, Konzerte und DJs bei der Feria von Ojén
  5. 5 Vom Campo in den Kochtopf: Wie die Costa del Sol ihre kulinarischen Wurzeln wiederentdeckt
  6. 6 Auslöser für Stromausfall in ganz Spanien war «Kette von Überspannungen»
  7. 7 Spaniens First Lady Begoña Gómez droht der Prozess
  8. 8 Welche Alternativen zu ChatGPT gibt es?
  9. 9 Globale Studie: Vier von zehn Krebstodes-fällen vermeidbar
  10. 10 «Mit der Sonne bekleidet» - religiöse Ausstellung in Málaga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Dach des historischen Marktes Atarazanas in Málaga soll renoviert werden

Dach des historischen Marktes Atarazanas in Málaga soll renoviert werden