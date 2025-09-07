Geschichte: Der Tag, an dem das Rosaleda-Stadion in Málaga eröffnet wurde

Fernando Alonso Málaga Sonntag, 7. September 2025 Teilen

Bis 1941 trug der Club Deportivo Malacitano - der Vorgänger des Málaga Club de Fútbol - seine Spiele in den Baños del Carmen aus. Der Platz erfüllte jedoch bei weitem nicht die notwendigen Voraussetzungen für eine Mannschaft, die in der ersten Liga spielte. Am 7. Mai 1935 wurde eine Kommission eingesetzt, die den Bau eines neuen Sportstadions für Málaga leiten sollte. Den Vorsitz hatte José Atencia Molina inne. Das erforderliche Grundstück wurde am Ende des Martiricos-Parks gesucht und gefunden, an einem Ort, der als «la Rosaleda» bekannt war.

Die Stadtverwaltung stellte alle möglichen Erleichterungen für den Erwerb der 11.600 Quadratmeter zur Verfügung, auf denen das Stadion gebaut werden sollte. Allein durch den Verkauf von Dauerkarten wurden 75.000 Pesetas eingenommen. Im August 1935 wurde ein von den Architekten Fernando Guerrero-Strachan Rosado und Enrique Atencia unterzeichnetes Projekt vorgestellt. Es sollte ein Stadion mit einem Fassungsvermögen von 20.000 Zuschauern werden, davon 6.000 Sitzplätze. Ursprünglich war eine rechteckige Form geplant, die später in ein Oval geändert wurde, da sie als schöner angesehen wurde. Das Spielfeld war 105 mal 68 Meter groß und wurde von einer fünf Meter breiten Laufbahn für die Leichtathletik umgeben. Die Arbeiten begannen im Mai 1935, als Bürgermeister Eugenio Entrambasaguas den ersten Stein legte.

La Rosaleda musste am 13. April 1941 in aller Eile eröffnet werden, weil unwetterartige Ostwinde einen Zaun des Spielfelds der Baños del Carmen weggefegt hatten. Die Wellen überfluteten und zerstörten mehr als die Hälfte des Spielfelds. Es blieb keine Zeit mehr, das Spielfeld für das nächste Spiel zu reparieren. C.D. Malacitano spielte gegen A. D. Ferroviaria in einem Spiel der Copa de Su Excelencia el Generalísimo um halb fünf Uhr nachmittags. Die Eintrittskarten kosteten viereinhalb Pesetas, und die Klubmitglieder zahlten eine außerordentliche Pro-Stadion-Gebühr von zwei Pesetas mehr.

Doch La Rosaleda war eigentlich noch nicht fertig. Die Tribünen, die Spielerkabinen, die Duschen und die Krankenstation mussten noch errichtet werden. Das Spielfeld selbst musste an jenem Nachmittag mit einem Seil abgegrenzt werden, um das Publikum von den Spielern zu trennen. Der Chronik zufolge war der erste Spieler, der das Spielfeld betrat, Navés, der Torhüter von Málaga. Das erste Tor wurde von einem anderen Spieler der Heimmannschaft geschossen: Manolo Fuentes, «el pistola». Dieses erste Spiel in La Rosaleda endete mit einer 6:0-Niederlage von Malacitano.

Nach dem Spiel war die Meinung der Fans, dass es nicht mehr möglich sei, nach Baños del Carmen zurückzukehren. Ein Journalist betonte: «Das Stadion La Rosaleda muss fertiggestellt werden. Es muss eine Verpflichtung sein, dass es so schnell wie möglich offiziell eröffnet werden kann». Er lobte auch die Hilfe der Stadtverwaltung und die Hartnäckigkeit von Bürgermeister Pedro Luis Alonso, um das Stadium schnellstmöglich zu beenden.

Offiziell eingeweiht wurde La Rosaleda jedoch erst am 14. September 1941. Das erste Spiel fand zwischen Club Deportivo Málaga, der zum ersten Mal unter diesem neuen Namen spielte, und Sevilla Club de Fútbol statt. Der Bau des neuen Stadions hatte mehr als 600.000 Pesetas gekostet und bot Platz für 8.000 Zuschauer, von denen 2.000 in den sieben Reihen der Tribüne Platz fanden. Im oberen Bereich gab es 36 Logen mit je sechs Plätzen. Die Erwartungen waren groß, zum einen wegen der sevillanischen Rivalität, zum anderen, um zu sehen, wie das neue Stadion aussehen würde. Die Eintrittskarten kosteten zwischen sechs und acht Pesetas. Sie waren schnell ausverkauft.

An diesem historischen Nachmittag segnete der Vereinsseelsorger und Pfarrer von San Felipe Neri, Pater Luis Vera, das Spielfeld und andere Stadioneinrichtungen. In der Krankenstation übergab der Vorsitzende des Pro-Stadion-Komitees, Modesto Escobar, das Spielfeld feierlich an den Präsidenten von Málaga, Luis Ramírez.

Den Anstoß durfte die Tochter des Bürgermeisters, Lourdes Alonso, übernehmen. Die Stadtkapelle spielte die Nationalhymne und das Spiel wurde angepfiffen. Zur Freude der Málaga-Fans gewann Málaga das Spiel mit 3:2 Toren, obwohl das erste Tor von dem Sevillista-Spieler Torrontegui erzielt wurde. Schiedsrichter war Manuel Ocaña. Der Journalist, der diese historische Chronik schrieb, fand das Stadion, «das von den Bergen von Málaga umgeben ist, wunderschön», auch wenn das Spielfeld einige Löcher aufweise, die die Spieler zu Fehlern verleiteten.