Deutsches Technologieunternehmen eröffnet Büroräume in Málaga

SDA Málaga Dienstag, 14. Oktober 2025 Teilen

Am 6. Oktober begleiteten Vertreter des Deutschen Wirtschaftsforum Andalusien (DWA) das deutsche Unternehmen BHS Corrugated Maschinen- und Anlagen GmbH bei der Einweihung seiner neuen Räumlichkeiten in Málaga.

Bei dieser Veranstaltung, an der auch der Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre Prados, sowie die Stadträtin für Innovation, urbane Digitalisierung und Förderung technologischer und wirtschaftlicher Investitionen Alicia Izquierdo teilnahmen, stellten die Verantwortlichen von BHS Corrugated Maschinen- und Anlagen GmbH, angeführt von ihrem CEO Christian Engel, das neue DigitalHub Málaga vor, von dem aus künftig die weltweiten Digitalisierungsprozesse des Unternehmens geleitet werden sollen.

Dabei hoben sie die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Universität Málaga hervor, deren Leitungsteams der Hochschule für Maschinenbau, Joaquín Ortega Casanova und Alberto Albahari und der Hochschule für Informatik, Manuel Enciso und Angel Mora Bonilla ebenfalls anwesend waren.

Vergrößern Bürgermeister De la Torre mit Vertretern des DWA. DWA

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH ist der führende Lösungsanbieter in der Wellpappenindustrie. Mit mehr als 3.500 MitarbeiterInnen am Hauptsitz in Weiherhammer, Deutschland, sowie in mehr als 20 Ländern weltweit ist der Lifecycle Partner durchwegs stark in seinem gesamten Produkt- und Leistungsspektrum. Dieses umfasst die Bereiche Wellpappenmaschinen, -anlagen und -fabriken, Industrie 4.0, Logistik sowie Single-Pass-Inkjet Digitaldruck. Kunden erhalten ganzheitliche Lösungen – von Entwicklung und Produktion über Installation und Wartung bis zu einer Vielzahl an innovativen Servicelösungen.