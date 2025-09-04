Burg Alcazaba in Málaga verzeichnet einen deutlichen Rückgang der Besucher

SUR Málaga Donnerstag, 4. September 2025 Teilen

Die monumentale Anlage der Alcazaba und Gibralfaro in der Hauptstadt Málaga verzeichnete im ersten Halbjahr, von Januar bis Juni, insgesamt 1.195.533 Besucher, was einem Rückgang von 2,06 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres entspricht, in dem 1.220.728 Besucher registriert wurden.

Konkret verzeichnete die Alcazaba in diesem Zeitraum insgesamt 638.316 Besucher gegenüber 679.059 im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was einem Rückgang von 40.743 Besuchern oder sechs Prozent entspricht. Auch wenn es sich noch nicht um die endgültigen Jahresdaten handelt, bedeutet dieser Rückgang den ersten Besucherrückgang des meistbesuchten historischen Bauwerks Málagas seit Beginn der Pandemie.

Im Gegensatz dazu verzeichnete die Burg Gibralfaro im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 einen Anstieg der Besucherzahlen, da sie 2025 insgesamt 557.217 Besucher verzeichnete, gegenüber 541.669 im Jahr 2024, was einem Anstieg von 2,87 Prozent entspricht.

Andere Sehenswürdigkeiten

Auch das Geburtshaus von Picasso hat einen Rückgang der Besucher zu verzeichnen. Laut Angaben von Europa Press haben in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt 91.745 Besucher das Geburtshaus von Picasso besucht, was gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres einem Rückgang von 6,14 Prozent entspricht, als 97.745 Besucher gezählt wurden.

Ein weiterer Bereich, der im Vergleich zum selben Zeitraum Besucher verloren hat, ist die Sammlung des Museo Ruso, welche 22.033 Besucher zählte, verglichen mit 22.312, was einem Rückgang von 1,25 Prozent entspricht.

Das Centre Pompidou in Málaga hingegen verzeichnete insgesamt 11.091 Besucher im Vergleich zum Vorjahr, mit 117.901 Besuchen in sechs Monaten im Vergleich zu 106.810 im letzten Jahr, was einer Steigerung von 10,38 Prozent entspricht. Auch das Carmen-Thyssen-Museum verzeichnete mit 110.897 Besuchern 5.388 mehr als im Jahr 2024, als es 105.509 Besucher zählte.

Die Mingorance-Säle des Stadtarchivs von Málaga haben von Januar bis Juni 2025 insgesamt 10.564 Besucher gezählt, das sind 2.473 weniger als im Vorjahr; das Museum Revello de Toro insgesamt 26.169 (im Vergleich zu 27.929 im letzten Jahr); das Museo del Automóvil y de la Moda 35.227 (35.934 Besucher 2024); das Museo Interactivo de la Música 47.613 (im Vergleich zu 50.086 im gleichen Zeitraum des letzten Jahres); und das Mucac-La Coracha insgesamt 6.320 Besucher seit April 2025, dem Zeitpunkt seiner Eröffnung.