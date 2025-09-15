Die Burg Alcazaba in Málaga soll ab 2026 auch nachts besucht werden können

Paco Griñán Málaga Montag, 15. September 2025 Teilen

Der Alcazaba-Gibralfaro-Komplex ist das wichtigste historische Bauensemble Málagas. Es sind die von Touristen meistbesuchten und fotografierten Bauwerke - und zwar noch vor dem Picasso-Museum. Und dennoch: Der Erhaltungszustand ist besorgniserregend und Maßnahmen, um den Verfall zu stoppen, kamen bislang über dringende Eingriffe nicht hinaus.

Nun aber soll der berühmte Masterplan, über den seit Jahrzehnten gesprochen wird, kurz vor der Vollendung stehen. Er heißt jetzt «Integraler Erhaltungs- und Sanierungsplan», gearbeitet wird seit zwei Jahren daran und vorgelegt werden soll er in «einigen Wochen». Das jedenfalls kündigten die Stadträtinnen für Städtebau, Carmen Casero, und Kultur, Mariana Pineda, an. In diesem Zusammenhang erläuterten sie, dass ein «Besucherdach» für die Festung und eine neue Beleuchtung des Komplexes geplant seien. Letztere soll ab 2026 verlängerte Öffnungszeiten und auch nächtliche Besichtigungen möglich machen.

«Vor einem Jahr dachten wir, dass es interessant wäre, ein Projekt zur Beleuchtung des Inneren der Alcazaba zu starten, das zum einen eine bessere Visualisierung und den präventiven Erhalt ermöglicht. Zum anderen, erlaubt es uns, die Alcazaba auch nachts zu öffnen. Damit können nächtliche Besuche nicht nur ausnahmsweise stattfinden, wie es bisher mit großem Erfolg bei der Noche en Blanco und anderen Events der Fall war», sagte Pineda. Das Projekt für die neue Beleuchtung sei bereits bei der Junta de Andalucía eingereicht und man warte auf die Genehmigung.

Die Kulturstadträtin hat sich eine Frist von einem Jahr gesetzt, um den gesamten Verwaltungs- und Installationsprozess abzuschließen und hofft, dass die nächtlichen Besuche 2026 beginnen können.

«Sprechen nicht genug darüber»

Die Stadträtin für Städtebau, Carmen Casero, ihrerseits erklärte, man sei «nur noch wenige Wochen» von der Präsentation der Diagnose über den Erhaltungszustand der Baudenkmäler und des Erhaltungsplans entfernt. Sie sagte: «Wenn es scheint, dass wir für Alcazaba-Gibralfaro nichts tun, liegt das daran, dass wir es nicht genug darüber sprechen». Sie beschrieb die dringenden Maßnahmen, die aufgrund des Verfalls der Mauern oder der Auswirkungen der Dünen im letzten Herbst und Winter nicht warten könnten. Weiterhin verwies sie darauf, dass in den letzten zwei Jahren fast 25 archäologische und Arbeiten und Eingriffe durchgeführt wurden. »Wir arbeiten also ständig und kümmern uns um alles, was auftaucht«, versicherte sie.

Im Rathaus wurden zwei neue Stellen für einen Architekten und einen Konservator zur Koordinierung des neuen Plans Alcazaba-Gibralfaro genehmigt.

Mit Blick auf den neuen integralen Erhaltungs- und Sanierungsplan sagte Casero, sie könne zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben zu den genauen Maßnahmen machen. Sie versicherte jedoch, dass die wissenschaftliche Studie, an der Architekten, Archäologen, Historiker und Restauratoren mitgewirkt hätten, eine «allgemeine Diagnose des Komplexes» bieten werde.

3D-Modell

Zu den Fortschritten des Erhaltungsplans gehört, dass der Alcazaba-Gibralfaro-Komplex «zum ersten Mal über eine Auflistung aller Mauern und Türme verfügen wird, die bisher so nicht existierte», so die Baustadträtin. Der gesamte monumentale Komplex würde auch gescannt, um ein georeferenziertes 3D-Modell zu erstellen. «Diese digitale Nachbildung hat es uns ermöglicht, auf Bereiche zuzugreifen, zu denen wir physisch keinen Zugang hatten, so dass wir über zusätzliche wichtige Informationen verfügen», sagte sie.

Um den neuen Plan zu koordinieren, kündigte Kulturstadträtin Pineda an, in ihrem Ressort seien zwei neue Stellen für einen Architekten und einen Konservator bewilligt worden. Sie sollen die Arbeiten überwachen und als Brücke zwischen ihrem Bereich und dem Baustadtamt fungieren, um die Eingriffe zu beschleunigen.

Pineda ging auch auf die Besucherzahlen des Alcazaba-Gibralfaro-Komplexes ein, die in der ersten Jahreshälfte fast 1,2 Millionen Besucher erreichten, was einem Rückgang von 40.000 entspricht. Die Stadträtin führte diesen Rückgang auf die letzten Wochen und einen allgemeinen Besucherrückgang zurück, den auch andere Kulturzentren und Museen zu verzeichnen gehabt hätten.

Die Kulturstadträtin sprach zudem über die Abnutzung, die durch den massiven Publikumsverkehr in einem bereits verfallenen mittelalterlichen Bauwerk verursacht werde, weshalb auch die Nachhaltigkeit der Festung auf dem Tisch liege. Pineda erklärte, dass ihr Ressort nach dem Vorbild von Málaga Procultura - das das Cervantes-Theater und das Festival von Málaga verwaltet - eine «öffentliche Studie» der Ausstellungsräume, Bibliotheken und des Alcazaba-Gibralfaro-Komplexes durchgeführt hat, «um die Maßnahmen zur Reduzierung der Besucherzahlen und die Einrichtung einer Besucherobergrenze für die Erhaltung der Festung zu analysieren».