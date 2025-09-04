Die deutsche Duale Ausbildung startet in Málaga

SDA Málaga Donnerstag, 4. September 2025 Teilen

Am Mittwoch wurde die erste Gruppe von Schülern empfangen, die in den kommenden zwei Jahren eine Ausbildung im Bereich Hotelmanagement nach dem Modell der deutschen Dualen Ausbildung absolvieren werden. Dieses Modell basiert auf einer engen Zusammenarbeit zwischen Bildungssektor und Unternehmen (65 % praktische Ausbildung im Betrieb, 35 % theoretische Inhalte).

Das Projekt wird von FEDA Madrid geleitet und wird unter anderem unterstützt von dem Bildungszentrum La Noria (Provinzregierung Málaga), dem Deutschen Konsulat Málaga, dem Hotiersverband der Costa del Sol (AEHCOS) und dem Deutschen Wirtschaftsforum Andalusien (DWA). Der Abschluss wird von der Deutschen Handelskammer in Madrid anerkannt.

In den kommenden Jahren soll das Ausbildungsangebot auf weitere Fachrichtungen ausgeweitet werden.