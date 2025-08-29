«Die Großmutterdiebin» von Málaga: 81-Jährige verübte fünf Einbrüche in Touristenwohnungen

María José Díaz Alcalá Málaga Freitag, 29. August 2025 Teilen

Ihr Äußeres war ihr wichtigster Trumpf: Niemand würde eine ältere Frau mit zerbrechlichem Äußeren und einem freundlichen Charakter vermuten. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Frau mit einer langen Geschichte von Eigentumsdelikten, die sich im Alter von 81 Jahren auf der Suche nach Geld und Schmuck in Touristenwohnungen im Zentrum von Málaga einschlich. Nach der Verhaftung der «Großmutterdiebin», der fünf Einbrüche zur Last gelegt werden, hat die Justizbehörde ihre Untersuchungshaft angeordnet.

Die Seniorin wurde verhaftet, nachdem einer der Bewohner sie in der Touristenunterkunft, in der er wohnte, erwischt hatte, woraufhin er sofort die Nationalpolizei alarmierte.

Ein Team von Zivilfahndern wurde zum Tatort geschickt und stellte fest, dass die ältere Frau eine lange Vorgeschichte im Bereich der Eigentumsdelikte hatte. Bei ihrer Verhaftung fanden sie eine Reihe von Plastikkarten, die zum Knacken der Schlösser verwendet wurden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau seit Juli vier weitere Einbrüche in derselben Gegend nach demselben Muster verübt hat. Ihr Modus Operandi bestand darin, eine Plastikkarte zwischen den Türrahmen und das Schloss zu schieben.

Auf diese Weise gelang es ihr, unverschlossene Türen zu öffnen und in das Innere von Touristenwohnungen einzudringen, wo sie hauptsächlich auf der Suche nach Bargeld und Schmuck war.

Das fortgeschrittene Alter und das gebrechliche Äußere der Verdächtigen waren von Vorteil, wenn sie sich unbemerkt in Gebäude schlich, um dort einzubrechen. Wenn sie von einem Nachbarn entdeckt wurde, gab sie vor, es handele sich um ein Versehen oder sie sei die Putzfrau, so die Ermittler.