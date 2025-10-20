Investoren aus Katar suchen Partner für das Management des Hafens von San Andrés in Málaga

Ignacio Lillo Málaga Montag, 20. Oktober 2025 Teilen

Auf dem Papier sind für den in Málagas Stadtteil Huelin geplanten Yachthafen von San Andrés fast alle Formalitäten erledigt. Es gibt keine technischen Probleme, es fehlt nur noch die offizielle Beantragung der Baugenehmigung durch die Projektträger, wie aus der Stadtplanungsabteilung des Rathauses verlautet wurde.

Warum geht es dann nicht los? Nun, die Situation ist so, dass das Unternehmen, das den Zuschlag für den neuen Yachthafen erhalten hat, einen Partner sucht, wie diese Zeitung aus Hafen- und Unternehmenskreisen erfahren hat. Inhaber dieser Konzession ist der Fonds Al Alfia aus Katar, derselbe, der auch den Hochhausturm mit Luxushotel am Levante-Kai fördert.

Partner in Sicht

Vertreter des Fonds verhandeln derzeit mit auf Yachthäfen spezialisierten Unternehmen, damit diese die Initiative für den Bau und die Verwaltung der Liegeplätze und Gewerbegebiete übernehmen. Auf diese Weise will Al Alfia laut den konsultierten Quellen nur als Minderheitsgesellschafter (mit 49 Prozent) bleiben und die täglichen Aufgaben an den neuen Partner delegieren.

Ocean Capital Partners und IGY verhandeln mit katarischen Investoren über die Leitung des künftigen Yachthafens

Unter den konkurrierenden Unternehmen ist bislang nur die Fusion des spanischen Unternehmens Ocean Capital Partners (OCP) mit dem US-amerikanischen Unternehmen IGY bekannt geworden, die auch den Megayacht-Hafen an der Muelle 1 betreiben. Dieses Unternehmen hatte bereits eine vorläufige Vereinbarung für die nautische Verwaltung der künftigen Anlagen in Huelin und steht in Verhandlungen mit den katarischen Investoren, um die volle Kontrolle über dieses kleine Puerto Banús zu übernehmen.

Dies ist nicht die einzige Option, die auf dem Tisch liegt. In Hafen- und Geschäftskreisen ist auch von einem Unternehmen die Rede, das Yachthäfen auf den Balearen verwaltet sowie über die mögliche Beteiligung einer nationalen Bank, wobei jedoch keine weiteren Einzelheiten bekannt sind.

500.000 Euro ist der ungefähre Betrag, der für die Baugenehmigung zu zahlen sein wird.

Die Hafenbehörde ist sich der Situation bewusst und unterstützt die bevorstehende Aufnahme eines sogenannten „Technologiepartners«, der für die technische Umsetzung des Projekts zuständig sein wird. Diese Stimmen betonen, dass Alfia weiterhin „dem Projekt verpflichtet« ist, was durch die fristgerechte Zahlung der letzten Gebühr belegt wird.

Außerdem betont die Investorengruppe, dass es nach dem neuesten Zeitplan keine Verzögerung gibt, da der Beginn der Arbeiten für Ende dieses Jahres vorgesehen war. Zu diesem Zweck ist auch das Auswahlverfahren für das Bauunternehmen im Gange. «Wir haben keinen Zweifel daran, dass es vorangehen wird.»

Die Lizenz muss bezahlt werden

Theoretisch sollte diese Situation in wenigen Wochen gelöst sein, da die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sind und über die Zukunft dieser Infrastruktur entscheiden werden. Derzeit ist das Baugenehmigungsverfahren jedoch ins Stocken geraten.

„Alfia will keinen weiteren Schritt unternehmen, bis ein Partner gefunden ist, und die Baugenehmigung hängt von diesem Schritt ab«, so Quellen aus dem Umfeld des Projekts. Tatsächlich ist die Detailstudie genehmigt und die letzten Dokumente sind fertig, es wird nur noch auf den Auftrag zu ihrer Einreichung gewartet.

54 Millionen Euro ist das geschätzte Budget für den Bau des Jachthafens.

Der entscheidende Punkt in diesem Fall ist, dass für die Beantragung der Baugenehmigung eine Reihe von Gebühren an die Stadtplanungsbehörde zu entrichten sind, die sich auf über eine halbe Million Euro belaufen werden. Und um diesen entscheidenden Schritt zu tun, warten die Katarer bereits darauf, mit ihrem neuen Partner zusammenzuarbeiten.

Auf städtebaulicher Ebene gibt es wenig Neues. Die Verwaltung teilt mit, dass das endgültige Ausführungsprojekt mit der detaillierten Studie noch nicht vorgelegt wurde, dass aber der Hafen und die Bauträger sich verpflichtet haben, nach dessen Vorlage „sehr schnell voranzukommen«, um die Baugenehmigung zu erteilen.

So wird der Hafen aussehen

Der künftige Yachthafen von Huelin erfordert eine Investition von rund 54 Millionen Euro und sieht die Einrichtung von Stegen mit einer Gesamtkapazität von 506 Booten vor, darunter zwei Liegeplätze für große Yachten mit einer Länge von 50 Metern und fünf mit einer Länge von bis zu 30 Metern. Die meisten Plätze (etwa 400) sind jedoch für Boote unter 12 Metern Länge vorgesehen.

Die wichtigsten Bauarbeiten sind die Verbreiterung des derzeitigen Wellenbrechers, der den Hafen von den beliebten Stränden des Viertels trennt, um eine breite Plattform zu schaffen, auf der kleine Gebäude für Luxusgeschäfte und Hotels sowie ein Nautik-Club am Ende des Hafens mit einem Restaurant und einem Raum für Feierlichkeiten errichtet werden sollen. Und all dies zusammen mit anderen Gebäuden und nautischen Nutzungen.