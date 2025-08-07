Römische Reste unter der Calle Alcazabilla in Málaga sollen für Besucher zugänglich gemacht werden

Jesús Hinojosa Málaga Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Wenn das Sprichwort „Aller guten Dinge sind drei« zutrifft, ist die andalusische Landesregierung ihrem Ziel näher gekommen, die vor fünf Jahren begonnenen Arbeiten fortzusetzen, um die archäologischen Überreste aus der Römerzeit, die während der von der Stadtverwaltung errichteten Fußgängerzone in den Jahren zwischen 2008 und 2010 unter der Calle Alcazabilla aufgetaucht sind, für Besucher zugänglich zu machen. Derzeit kann man sie lediglich durch eine relativ kleine gläserne Pyramide betrachten, die mitten in der Calle Alcazabilla steht. In den letzten fünf Jahren hat die Provinzregierung erfolglos versucht, die Arbeiten für den Bau eines Weges zu vergeben, über den die Besucher des Römischen Theaters die Überreste besichtigen können, die derzeit nur teilweise unter einer Glaspyramide in der Mitte der Straße zu sehen sind.

Vor 15 Jahren wurden in diesem Bereich Überreste von Becken zur Herstellung von Garum gefunden, die Fischsauce, die das römische Malakka einst zu einer wohlhabenden Stadt machte. Diese Becken gehörten zu einer römischen Fabrik, die nach Aufgabe des Theaters dort betrieben wurde. Neben diesen Überresten wurden auch Teile von Pflasterungen entdeckt, die zu den republikanischen Bädern vor dem Bau des römischen Theaters gehörten, die aus dem 1. Jahrhundert stammen. Diese wurden etwa im dritten Jahrhundert außer Betrieb genommen.

Im Januar 2020 begann das Kulturministerium mit der Vergabe eines Projekts, um einen Zugang zu diesen Funden zu schaffen, ähnlich wie beim Römischen Theater. Im August desselben Jahres erhielt das Unternehmen Unión para la Mejora de la Construcción aus Almería den Auftrag, einen Entwurf zu erstellen. Dafür wurden 14.250 Euro gezahlt und eine Frist von vier Monaten gesetzt.

Die erste Projektversion wurde im Dezember 2020 dem regionalen Kulturministerium vorgelegt. Im Laufe des Jahres 2021 und eines Großteils des Jahres 2022 äußerten die Fachleute des Kulturministeriums wiederholt Einwände, die dazu führten, dass das ursprünglich vorgesehene Projekt bis zur endgültigen Fassung fünfmal geändert werden musste und die Genehmigung erst im März 2023 erteilt werden konnte.

Die geplanten Arbeiten umfasst Reinigungs- und Konsolidierungsarbeiten an den archäologischen Mauern und Profilen sowie den Bau eines Weges mit Holzlatten, um die Überreste unter der Calle Alcazabilla von einem Aussichtspunkt aus zu erreichen. Außerdem umfasst sie die Entwicklung einer Augmented-Reality-Anwendung und die Erstellung von QR-Codes, um der Öffentlichkeit die Geschichte der Überreste zu vermitteln.

Im Juni 2023 schrieb das regionale Kulturministerium die Arbeiten für dieses Projekt aus, mit einem Budget von 93.333 Euro, finanziert zu 80 Prozent aus europäischen Mitteln und einer sechsmonatigen Ausführungsfrist. Dieses Vergabeverfahren war jedoch nicht erfolgreich, da nur ein einziges Angebot einging, das wegen formaler Mängel abgelehnt wurde.

Ein zweiter Anlauf im Jahr 2024 verlief ebenfalls erfolglos. Das ausgewählte Unternehmen reichte nicht die geforderten Unterlagen ein, sodass die Ausschreibung erneut für ungültig erklärt wurde. Nach diesem Rückschlag entschied das Kulturministerium, das ursprüngliche Planungsbüro mit der Überarbeitung des Dokuments zu beauftragen, um den weiteren Verfall der Mauern um die Ausgrabungen unter der Calle Alcazabilla und der Böschung des südlichen Zugangs zum Römischen Theater aufzuhalten.

«Sie waren den Witterungseinflüssen stark ausgesetzt, was zu Materialverlusten führte, und es ist notwendig, beide Bereiche zu konsolidieren, um zukünftige Einstürze zu verhindern», heißt es in den Unterlagen, zu denen SUR Zugang hatte. So wurde im Dezember letzten Jahres die letzte Version des Projekts fertiggestellt, das ebenfalls von den Experten der Kulturdelegation kritisiert wurde.

Nach der Beseitigung dieser Einwände und der Zustimmung des Architektenkollegiums im Mai letzten Jahres gab die Abteilung für das historische Erbe im Juni letzten Jahres grünes Licht für den neuen Entwurf des Projekts, dessen Budget auf 147.318 Euro erhöht wurde, obwohl die Ausführungszeit von sechs auf fünf Monate verkürzt worden war.

Wenn keine neuen Probleme auftauchen, scheint also fünf Jahre nach den ersten Schritten für dieses Projekt alles bereit zu sein, damit das regionale Kulturministerium die Arbeiten zum dritten Mal ausschreiben kann. Die Zeit wird zeigen, ob es gelingt, die Arbeiten in Auftrag zu geben und sie wie geplant durchzuführen.