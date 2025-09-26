Diesen Samstag öffnen kostenlos 33 Museen, Ausstellungssäle und Monumente in Málaga

Auch das Russische und das Automobilmuseum in der ehemaligen Tabakfabrik La Tabacalera werden freien Entritt haben.

Die Stadt Málaga begeht den Welttourismustag, der am Samstag, den 27. September begangen wird, mit einem Programm, das einen Tag der offenen Tür in 33 Museen, Ausstellungszentren und Denkmälern vorsieht.

Im Einzelnen handelt es sich um die Kathedrale, das Museum von Málaga, das Museo Picasso Málaga (MPM), das Centre Pompidou Málaga, die Sammlung des Russischen Museums St. Petersburg/Málaga, das Museo Casa Natal Picasso, das Museo Carmen Thyssen Málaga und das Mucac (Museo Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, in denen der Eintritt kostenlos ist und in einigen Fällen kostenlose Führungen angeboten werden.

Außerdem das Museum Revello de Toro, das Museum für Flughäfen, Schifffahrt und Luftverkehr, das Museum für Flamenco-Kunst Peña Juan Breva, die Alcazaba von Málaga, die Burg Gibralfaro, das interaktive Musikmuseum (Mimma), das Römische Theater, das Museum der Bruderschaft Santo Sepulcro und die Zisterzienserabtei, das Weinmuseum von Málaga, das Glas- und Kristallmuseum, das Museum des Cautivo und der Tinidad, das Jorge-Rando-Museum und das Museo de la Imaginación.

Außerdem das Haus von Gerald Brenan, die Wallfahrtskirche La Victoria, der englische Friedhof von Málaga, der historische Friedhof von San Miguel, die archäologischen Stätten von La Araña, das Automobil- und Modemuseum, das Museo&Tour Málaga CF, das Museo Cofradía Estudiantes, das das Volkskusts-Museum der Fundación Unicaja, das Museum der Bootswerft Astilleros Nereo, das Videospiel-Museum OXO und die Casita del Jardinero.

Alle detaillierten Informationen zu den Öffnungszeiten, der Lage der Sehenswürdigkeiten und den Vorschlägen für die Fortbewegung in der Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie in einer Broschüre, die von der Tourismusabteilung der Stadtverwaltung von Málaga herausgegeben wurde und die Sie unter https://visita.malaga.eu/es/agenda/dia-mundial-del-turismo-p109229 herunterladen können.

Die Informationen werden auch an die verschiedenen Fremdenverkehrsbüros der Provinz, an die Hotels der Stadt sowie an die an diesem Tag in Málaga ankommenden Kreuzfahrtschiffe weitergeleitet.

Der Welttourismustag wird seit 1980 von der Welttourismusorganisation (UNWTO) mit dem Ziel begangen, die Bedeutung des Tourismus und seiner Werte hervorzuheben. Das diesjährige Thema lautet «Tourismus und nachhaltige Transformation». Der Welttourismustag konzentriert sich dabei auf das transformative Potenzial des Tourismus als Akteur des positiven Wandels und versucht, das Bewusstsein für seine Bedeutung und seine Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu schärfen sowie verantwortungsvollere und nachhaltigere Tourismuspraktiken zu fördern.