Dreizehn Jahre Gefängnis für die Vergewaltigung der Freundin des kleinen Bruders

Ein junger Mann wurde zu 13,5 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er zusammen mit seinem jüngeren Bruder, der sich nicht verantworten musste, weil er noch nicht 14 Jahre alt war, eine Minderjährige sexuell missbraucht hat. Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs von Andalusien (TSJA) haben beide gemeinsam gehandelt.

Das Opfer war 15 Jahre alt und laut Urteil die Freundin des jüngeren Bruders. Sie hatte die Absicht, dieser Beziehung ein Ende zu setzen und verabredete sich mit ihm. Es war im Februar 2020, und nachdem sie sich am Bahnhof von Málaga getroffen hatten, schlug der Junge vor, dass sie in ein Haus gehen sollten, um zu reden.

Sie willigte ein und sah bei ihrer Ankunft, dass der ältere Bruder, 18 Jahre alt, mit einem Freund im Wohnzimmer war. Das Paar ging dann in ein Schlafzimmer, um sich in Ruhe zu unterhalten, aber dort versuchte der Jüngere, sie zu küssen und sie dann zu entkleiden. Das Opfer wehrte sich nicht nur, sondern drohte zu schreien, wenn er nicht aufhöre.

Irgendwann, so heißt es im Urteil, ging der Junge hinaus, um mit seinem Bruder zu sprechen. Die Jugendliche, die sehr verängstigt war, nutzte daraufhin die Gelegenheit, sich wieder anzuziehen und einem Freund ihren Standort zu übermitteln. Diese Nachrichten kamen jedoch aufgrund einer fehlenden Verbindung nicht an.

Das Opfer und ihr Noch-Freund begaben sich dann in einen anderen Raum, den der ältere Bruder betrat, um eine Videospielkonsole zu holen. Er verließ zwar das Zimmer, kehrte aber nach kurzer Zeit wieder zurück. Dem Urteil zufolge schalteten die beiden Brüder das Licht aus und schlossen die Zimmertür, wodurch das Opfer durch die unerwartete Situation wie gelähmt war.

Für das Gericht ist es erwiesen, dass der Angeklagte, «von dem Wunsch getrieben, seine libidinösen Gelüste zu befriedigen, obwohl er sich des minderjährigen Alters» des Opfers «und der Unrechtmäßigkeit des Verhaltens» bewusst war, den Teenager «zusammen mit seinem Bruder» sexuell missbraucht hat.

Dies hatte auch das Provinzgericht anerkannt, das den jungen Mann im Mai dieses Jahres zu 14 Jahren Haft verurteilt hatte. Der Fall wurde vom TSJA überprüft, nachdem sein Anwalt Berufung eingelegt hatte mit der Begründung, dass die Unschuldsvermutung des jungen Mannes verletzt worden sei. Diesbezüglich argumentierte er, dass «unzureichende Beweise» vorlägen und die Zweifel «zu Ungunsten des Angeklagten» ausgeräumt worden seien.

Der Einspruch blieb erfolglos, da das Oberste Gericht Andalusiens den Straftatbestand der sexuellen Nötigung einer Minderjährigen unter 16 Jahren sowie die Tatbestandsmerkmale der Einschüchterung, des gemeinsamen Handelns zweier Personen und des Wissens um das Alter des Opfers für erwiesen hielt. Es stimmte jedoch zu, die Strafe auf 13,5 Jahre Gefängnis zu reduzieren.