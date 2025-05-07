Sur Deutsche

Ein Polizeibeamter am Tatort, nachdem er die Leiche der Frau auf der Straße gefunden hat. SUR
Dreizehn Jahre Haft für Tötung einer Prostituierten in Málaga

Täter hatte sein Opfer vom Balkon seiner Wohnung in einem sechsten Stockwerk gestoßen

Irene Quirante

Malaga

Mittwoch, 7. Mai 2025

Ein Gericht in Málaga hat einen Mann serbischer Nationalität, der eine Prostituierte getötet hat, indem er sie von einem Balkon im sechsten Stock des Stadtviertels Teatinos stieß und niederstieß, zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Mord ereignete sich am 22. April 2023. Der Mann hatte die kolumbianische Frau im Alter von 42 Jahre für sexuelle Dienstleistungen angeheuert. Als diese in der Wohnung des Mannes eintraf, begann der Mann, sich gewalttätig und aggressiv zu verhalten. Die Frau lief von ihm davon und rannte auf dem Balkon, doch der Mann verfolgte sie, schlug ihr mit der Faust ins Gesicht und warf sie über das Geländer des Balkons. Als sie auf dem Boden aufprallte, war die Frau tot.

Während des Prozesses behauptete der Angeklagte nicht nur, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden habe, sondern auch, dass er glaube, das Opfer habe sich mit anderen verschworen, um ihn auszurauben, weshalb er sich nicht von der Tür des Hauses entfernt habe, nachdem er ein Messer ergriffen hatte. Er sagte, er habe geglaubt, die Frau sei noch im Zimmer, als die Polizei ihn festnahm.

Seine Version wurde jedoch vom Gericht verworfen, das ihn des Totschlags für schuldig befand. Neben der Haftstrafe wurde er zur Zahlung einer Entschädigungssumme von 90.000 Euro an die Tochter des Opfers verurteilt.

