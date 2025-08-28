Ein Toter und eine Verletzte bei einem Wohnungsbrand in Málaga

SUR Málaga Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Bei einem Brand in einer Wohnung in der Stadt Málaga sind am gestrigen Mittwoch ein 77-jähriger Mann ums Leben gekommen und eine 26-jährige Frau verletzt worden.

Gegen 17.45 Uhr gingen bei der Notrufnummer mehrere Anrufe von Zeugen ein, die einen Brand im ersten Stock eines Wohnblocks in der Calle Noray im Stadtteil Cruz del Humilladero meldeten. Sie gaben an, dass in dem Gebäude Personen eingeschlossen sein könnten.

Die Koordinierungsstelle hat die Feuerwehr, den Rettungsdienst 061 sowie die örtliche Polizei und die nationale Polizei eingeschaltet.

Der Rettungsdienst bestätigte dem Notruf 112, dass ein 77-jähriger Mann gestorben und eine 26-jährige Frau verletzt ins Materno-Krankenhaus evakuiert worden war. Feuerwehrleute sagten, das Feuer sei in einem der Zimmer ausgebrochen und habe die gesamte Wohnung in Mitleidenschaft gezogen.