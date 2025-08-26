Erneuter Fall von häuslicher Gewalt in Málaga: Mutter geschlagen und danach Polizisten mit Messer bedroht

Irene Quirante Málaga Dienstag, 26. August 2025 Teilen

Ein 47-jähriger Mann wurde in Málaga festgenommen, nachdem er Polizeibeamte mit einem Messer bedroht und seine Mutter, die an Alzheimer leidet, angegriffen hatte. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 11.20 Uhr in einem Haus an der Plaza Colmenillas im Bezirk Carretera de Cádiz.

Die Mitarbeiter der Notrufzentrale 112 erhielten einen Anruf, in dem sie auf eine Notsituation in einem Haus aufmerksam gemacht wurden, woraufhin sowohl die örtliche Polizei als auch die Nationalpolizei mobilisiert wurden. Bei ihrer Ankunft konnten die Beamten von der Straße aus hören, wie der Verdächtige drohte, seine Familie zu töten.

Die Beamten betraten das Gebäude und fanden den Mann auf dem Treppenabsatz vor, wo er sie mit einem Messer in der Hand trotzig erwartete, so die örtliche Polizei. Ohne ein Wort zu sagen, holte er mit seiner freien Hand zum Schlag auf einen der Beamten aus, der dem Angriff ausweichen konnte.

Die Polizeibeamten versuchten sofort, das Messer zu entfernen und ihn zu überwältigen, wobei einer der Beamten an einer Hand verletzt wurde. Als der Angreifer bereits festgenommen war, erklärten die Angehörigen den Beamten, dass der Mann nicht im Haus wohne, aber an diesem Montagmorgen mit einer sehr gewalttätigen Haltung ins Haus gekommen sei und Geld gefordert habe.

Als die Mutter und einer ihrer Brüder sich weigerten, seiner Forderung nachzukommen, soll er ihnen ins Gesicht geschlagen und gedroht haben, sie zu töten, nachdem er ein Messer aus der Küche geholt hatte, als ein anderer Bruder ins Haus kam.

Offenbar ist dies nicht die einzige Auseinandersetzung, die in dem Haus stattgefunden hat. Der Verdächtige wurde als mutmaßlicher Täter eines Verbrechens der häuslichen Gewalt und eines weiteren Verbrechens des Angriffs auf Vollzugsbeamte festgenommen.