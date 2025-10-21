Sur Deutsche

Untersuchungshaft

Gefängnis für Aufzugdieb: neun ältere Frauen in einer Woche in Málaga überfallen

Mann stieg mit seinen Opfern in den Lift, schlug zu, raubte sie aus und flüchtete

María José Díaz Alcalá

Málaga

Dienstag, 21. Oktober 2025

Es handelt sich um einen alten Bekannten der Polizei, dem es in nur einer Woche gelungen ist, sich in Wohnblocks einzuschleichen und mindestens neun ältere Frauen zu überfallen. Dabei ging er nach folgendem Muster vor: Er bot den Opfern an, gemeinsam den Aufzug zu nehmen, und raubte ihnen im Lift die Handtaschen. Wie das Kommissariat der Nationalpolzei der Provinz Málaga mitteilte, hat die Justizbehörde nach seiner Verhaftung Untersuchungshaft angeordnet.

Der erste Raubüberfall ereignete sich vor einigen Tagen in einem Gebäude in der Avenida de la Aurora. Der Anzeige zufolge schlug der Mann einer 68-jährigne Frau ins Gesicht und auf den Arm, nachdem er mit ihr in den Aufzug gestiegen war. Nach einem Handgemenge soll der Täter ihr die Handtasche entrissen haben und geflohen sein.

Die Beamten der Polizeistation des Bezirks West erhielten daraufhin neue Meldungen über Raubüberfälle, die mit der gleichen Methode und mit dem gleichen Profil der Opfer verübt wurden: Raubüberfälle auf ältere Frauen Frauen, die in ihren Wohnblocks in der Calle La Unión, Gaucín, Horacio Lengo, Pasaje Río Albaida, Paseo de los Tilos, Jerusalén, Conde del Guadalhorce und Sondalezas ausgeraubt wurden.

Auf diese Weise wurde eine Operation namens «Mohicano» (dt.: der Mohikaner) eingeleitet, um den Verdächtigen ausfindig zu machen, der dank der Mitarbeit der Opfer identifiziert werden konnte. Da die Möglichkeit bestand, dass der Täter weiterhin Straftaten begehen würde, nahmen die Ermittler ihn fest. Nach seiner Anhörung vor Gericht wurde gegen ihn Untersuchungshaft verhängt.

