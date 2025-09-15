Geldstrafe und Annäherungsverbot für das Veröffentlichen eines Intimfotos seiner Ex auf Facebook

Juan Cano Málaga Montag, 15. September 2025 Teilen

Ein Einwohner von Málaga wurde wegen Geheimnisverrat und Nötigung verurteilt, nachdem er im sozialen Netzwerk Facebook ein intimes Foto seiner Ex-Partnerin veröffentlicht hatte, das vier Minuten lang allen seinen Kontakten zugänglich war, d.h. so lange, bis er es gelöscht hatte.

Das 12. Strafgericht von Málaga verurteilte ihn daher zu einer Geldstrafe von 1.620 Euro und zu zwei Unterlassungsverfügungen gegen das Opfer sowie zu 40 Tagen gemeinnütziger Arbeit, heißt es in dem Urteil, das von der achten Abteilung des Provinzgerichts bestätigt wurde.

Der Verurteilte hatte eine Liebesbeziehung mit der Frau, die im März 2016 endete. Nach der einvernehmlichen Trennung forderte der Mann von seiner Ex-Partnerin beharrlich die Zahlung eines Geldbetrags, den sie ihm angeblich schuldete.

Dem Urteil zufolge rief der Angeklagte sie an und schrieb ihr Nachrichten, in denen er sie eindringlich aufforderte, die Schulden zu begleichen, und ihr mitteilte, dass er sie persönlich zur Rede stellen müsse, wenn sie nicht zahle, und dass dann eine Situation entstehe, die «keinem von beiden gefallen würde».

Als sie nicht mehr auf seine Nachrichten antwortete, rief er sie am 4. Juni in 11 Mal innerhalb von 19 Minuten an und legte gleich darauf wieder auf und schrieb ihr Nachrichten wie «mit deiner Einstellung wirst du sehen, wie schlecht ich bin».

Nach dieser Warnung schickte der Angeklagte dem Opfer ein Bild von ihr ohne Kleidung und stellte dann ein intimes Foto in das soziale Netzwerk Facebook ein, auf dem sie halbnackt im Bett zu sehen ist, ein Bild, das während ihrer Beziehung aufgenommen wurde «und nur für sie bestimmt war», so das Gerichtsurteil.

Das Foto war vier Minuten lang für alle seine Kontakte, einschließlich gemeinsamer Freunde und Familienmitglieder, sichtbar. Er schrieb auch Vor- und Nachnamen der Frau dazu und begleitete den Beitrag mit der Nachricht: «Gib mir, was mir gehört».

Aus dem Urteil des Strafgerichts geht hervor, dass diese Situation dem Opfer «klinisches Unbehagen auf emotionaler Ebene mit psychopharmakologischer Behandlung» verursacht hat, heißt es in dem Urteil, das den Angeklagten wegen zweier Straftaten verurteilt, zum einen wegen Geheimnisverrats und zum anderen wegen Nötigung.

Das Gericht, das den mildernden Umstand der unangemessenen Verzögerung aufgrund der übermäßigen Dauer der Strafverfolgung anwendet, verurteilte den Angeklagten (wegen des Delikts der Weitergabe von Geheimnissen) zu einer Geldstrafe von neun Monaten zu einem Satz von sechs Euro pro Tag (1.620 Euro) und dem Verbot, sich dem Opfer zwei Jahre lang auf 500 Meter zu nähern.

In Bezug auf die Nötigung fügte es eine Strafe von 40 Tagen gemeinnütziger Arbeit, ein Verbot des Besitzes und Tragens von Waffen und ein neues Annäherungsverbot für weitere zwei Jahre sowie die Kosten des Verfahrens hinzu.

Das Urteil wurde mit der Begründung angefochten, dass das Foto «aus Versehen» auf Facebook gepostet wurde, wie der Angeklagte behauptete. Das Landgericht glaubte seiner Version nicht, zumal er das Opfer namentlich genannt und die Veröffentlichung mit der Nachricht «Gib mir, was mir gehört» begleitet hatte.