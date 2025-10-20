Gitarrenbauer von Les Luthiers baut dreidimensionale Gitarre

SDA Málaga Montag, 20. Oktober 2025 Teilen

Das Museum Casa Natal Picasso in Málaga bereitet sich darauf vor, einen neuen Picasso-Oktober ('Octubre Picassiano') zu feiern, der dieses Jahr zum 38. Mal stattfindet und am Mittwoch, dem 22. Oktober, beginnt. Diese jährliche Veranstaltung, die Pablo Picasso anlässlich seiner Geburt in Málaga am 25. Oktober 1881 ehrt, ist ein unverzichtbarer Termin, um sich dem Leben und Werk des Künstlers aus verschiedenen Perspektiven zu nähern. Das diesjährige Programm zeichnet sich durch eine Vielzahl von Aktivitäten aus, die von akademischen bis hin zu informativen Veranstaltungen reichen und die Eröffnung einer neuen Sonderausstellung umfassen. Am 22. Oktober wird die Ausstellung „Picasso: Leben mit Françoise» in der Sala de Exposiciones Temporales (Plaza de la Merced, 13) eröffnet. Das genaue Programm lesen Sie ab Donnerstag, 23. Oktober in unserer Wochenzeitung.

Der Gitarrenbauer von Les Luthiers

Am Dienstag, dem 21., und Mittwoch, dem 22. Oktober, wird der argentinische Gitarrenbauer Hugo Domínguez im Werkraum der Casa Natal vor Publikum eine Gitarre bauen, die von den dreidimensionalen Gitarren inspiriert ist, die Picasso in seiner kubistischen Phase schuf, jedoch mit einer Besonderheit, die sie noch einzigartiger macht.

Hugo Domínguez (Buenos Aires, 1946) ist ein argentinischer Instrumentenbauer. Seit 1997, zwei Jahre nach dem Tod von Carlos Iraldi, baute er informelle Instrumente für die argentinische Gruppe Les Luthiers. Bis 2023 fertigte er zusammen mit Carlos Núñez Cortés Instrumente für das Ensemble an, darunter die Nomeolbídet, die Exorcítara, die Desafinaducha und die Alambique Encantador.

Die fertige Gitarre wird am Freitag, dem 24. Februar, bei einem Treffen zwischen Hugo Domínguez und dem Produzenten Pepe Zapata mit einer Gruppe von Schulkindern im Veranstaltungssaal der Casa Natal vorgestellt. Die Gitarre bleibt zur Ausstellung im Museum.