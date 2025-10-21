Greenpeace-Besatzungsmitglied stirbt nach Hubschraubertransfer nach Malaga

Juan Cano Málaga Dienstag, 21. Oktober 2025 Teilen

Ein Besatzungsmitglied des Greenpeace-Schiffs «Arctic Sunrise» ist auf dem Flughafen von Málaga gestorben, wohin er mit einem Hubschrauber von der Seenotrettung Salvamento Marítimo evakuiert wurde.

Das NRO-Schiff, das vor einigen Tagen im Hafen der Provinzhauptstadt lag, und etwa 30 Seemeilen von Málaga entfernt war, meldete, dass eines seiner Besatzungsmitglieder dringend medizinische Hilfe benötige.

Die Seenotrettung mobilisierte ein Boot und einen Hubschrauber, die fast gleichzeitig eintrafen. In Anbetracht des Seegangs mit starkem Wellengang und der Dringlichkeit des Transports wurde beschlossen, den Mann mit dem Hubschrauber zu evakuieren, um das Krankenhaus so schnell wie möglich zu erreichen.

Als der Hubschrauber auf dem Flughafen von Malaga landete, starb der Mann. Über die Todesursache wurde bislang nichs bekannt gegeben.