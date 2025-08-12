Großes Feuerwerk zum Feria-Beginn in Málaga zur Musik von Boney M. und Modern Talking

Antonio M. Romero Málaga Dienstag, 12. August 2025 Teilen

Málaga bereitet sich auf acht Tage Feria vor. Ein Fest, das am Freitagabend, 15. August, mit dem traditionellen Feuerwerk beginnt, das den Himmel der Stadt in Licht und Farbe taucht und Tausende von Menschen an den Stränden, auf den Terrassen und in den Höhenlagen der Provinzhauptstadt versammelt.

Die Veranstaltungen zum Auftakt des Festes beginnen am Nachmittag mit der historischen Pferdekutschen-Parade, die ab 20 Uhr von der Plaza de la Merced aus durch die Straßen des Stadtzentrums zieht und den Einzug der Katholischen Könige in Málaga im Jahr 1487 nachstellt. Zehn Minuten vor Mitternacht wird die Stadt das Fest mit einer Drohnen-Lichtshow begrüßen, gefolgt vom Start des Feuerwerks, das von El Corte Inglés und Mahou-San Miguel gesponsert wird.

Insgesamt 300 Drohnen - 150 werden vom Strand La Malagueta und die gleiche Anzahl vom Strand von Huelin aus starten - werden vierzehn dreidimensionale Bilder erstellen, die Technik und visuelle Kunst miteinander verbinden und 10 Minuten lang aus einer Entfernung von bis zu 500 Metern zu sehen sein werden.

100 Meter über dem Meeresspiegel

Die Drohnen werden in einer Höhe von etwa 100 Metern innerhalb eines Sicherheitsbereichs fliegen, so dass sie nie über Menschen hinwegfliegen, und sie werden bis zu 16 Millionen verschiedene Farbtöne nachbilden, so Umiles Entertainment - Drone Ligh Show, das Unternehmen, das für das Angebot dieser Show verantwortlich ist.

Wenn die letzte Drohne gelandet ist, steht das Feuerwerk der Firma Pirotecnia Zaragozana im Mittelpunkt, bei dem 6.308 Feuerwerkskörper mit einer Bruttomasse von mehr als einer Tonne von der Zufahrtsstraße zum Kreuzfahrtterminal abgeschossen werden, wenn die Uhr Mitternacht schlägt. Während der zwanzig Minuten, die das Feuerwerk dauert, werden nach Angaben der Stadtverwaltung 500 Kilo Schießpulver verbrannt.

Während der Pyro-Musik-Show werden folgende Lieder gespielt (in dieser Reihenfolge): 'Gimme Gimme Gimme!' (Cher); 'Waterloo' (Cher); 'Corazón contento' (Marisol); 'Será porque te amo' (Sergio Dalma); 'Se nos rompió el amor' (Vanesa Martín und Raphael); 'Miedo' (Pablo Alborán); 'Carita triste' (Ana Mena und Emilia); 'Saturday night' (Whigfield); 'Cheri, cheri lady' (Modern Talking); 'Brother Louie' (Modern Talking) und 'Rasputin' (Boney M).