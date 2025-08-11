Málaga hat die traditionelle Feria-Verordnung veröffentlicht - Zugang zu allen Festzelten muss kostenlos sein

Antonio M. Romero Málaga Montag, 11. August 2025 | Actualizado 17:35h. Teilen

Málaga bereitet sich darauf vor, am kommenden Freitag, dem 15. August - einem Nationalfeiertag - sein Volksfest mit dem traditionellen Feuerwerk um 24 Uhr zu beginnen, dem dieses Mal eine Lichtershow mit Drohnen um 23.50 Uhr im Hafen vorausgeht. Anlässlich der Feierlichkeiten hat Bürgermeister Francisco de la Torre die traditionelle Feria-Verordnung veröffentlicht, das die allgemeinen Bestimmungen für die Feierlichkeiten enthält, um das bürgerliche Zusammenleben zu gewährleisten. Das Dokument verbietet unter allen Umständen die Erhebung von Eintrittsgeldern für die «Casetas», die Festzelte, da der Zugang «frei und offen» ist.

Was die Öffnungszeiten betrifft, so müssen die Festzelte auf dem Feriagelände Cortijo de Torres ihre Tätigkeit um 14 Uhr beginnen und um 6 Uhr beenden, außer an Feiertagen und am Vorabend von Feiertagen, an denen sie diese um eine Stunde bis 7 Uhr verlängern können; für die Lauben im Jugendbereich ist die tägliche Schließzeit 7 Uhr.

Die Musik im Zentrum wird um 18 Uhr eingestellt

Was das Zentrum betrifft, so beginnt das Fest um 12 Uhr mittags und endet um 18 Uhr, wenn die Musik auf allen Straßen und Plätzen eingestellt wird. Von diesem Zeitpunkt an ist Musik nur noch in Lokalen mit Musik-Lizenz innerhalb der genehmigten Pegel erlaubt.

Ebenso verbietet die Verordnung Hotel- und Gaststättenbetrieben die Aufstellung von Theken, sowohl innerhalb der Einrichtungen, die die Haupttätigkeit des Betriebs verändern, als auch außerhalb, «außer denen, die vom Rathaus ausdrücklich genehmigt wurden».

De la Torre appelliert unter anderem an die Verantwortung des Einzelnen, «die Verbreitung von Falschmeldungen zu vermeiden, die Alarm auslösen und sogar zu Sicherheitsproblemen führen können», und fordert die Bürger auf, Informationen weiterzugeben, die «rigoros» sind und aus «offiziellen Quellen oder von Medien stammen, die ihre Informationen mit diesen Quellen abgleichen».

Darüber hinaus appelliert der Bürgermeister in der Verordnung an die «maximale» Zusammenarbeit von Bürgern und Geschäftsleuten für eine «schnelle und effektive» Reinigung des Zentrums, dessen Reinigungs- und Kehrarbeiten von Limasam-Mitarbeitern ab 19 Uhr beginnen werden; die Reinigungsdienste werden 24 Stunden am Tag in den Straßen des historischen Zentrums arbeiten. Auf dem Feriagelände wird der Müll der Lauben von Tür zu Tür zu zwei Zeiten erfolgen: am Abend und in den frühen Morgenstunden.

Die Stadtverwaltung empfiehlt die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel für Fahrten während der Feria. Aus diesem Grund werden in diesen Tagen alle EMT-Buslinien ab der Nacht des Feuerwerks verstärkt und die Fahrpläne und der Busverkehr erweitert; außerdem wird ab Samstag, dem 17. August, die Linie F, die das Zentrum mit Cortijo de Torres verbindet, ohne Unterbrechung verkehren.

Was die Mobilität anbelangt, so wird es auf dem Feriagelände zwei Taxistände geben (neben dem Haupteingang und in der Avenida Ortega y Gasset) und einen Bereich, in dem Fahrgäste in die Fahrzeuge alternativer Mietwagenunternehmen wie Uber ein- und aussteigen können, die rund um die Uhr zwischen den Straßen Sigfrido und Flauta Mágica verkehren.

In der Verordnung ist es für die Messestände und zugelassene Straßenverkäufer verboten, simulierte Schusswaffen, Klingenwaffen, Bögen, Armbrüste, Pfeile oder andere scharfe Gegenstände sowie Megaphone mit eingebauten Tönen, die die Rettungsdienste imitieren, zu verschenken, zu verteilen oder zu verkaufen. Armbänder mit QR-Codes für Minderjährige und hilfsbedürftige Personen mit Orientierungsproblemen, die deren Auffinden im Falle des Verirrens erleichtern sollen, können an den vom Zivilschutz eingerichteten Stellen angefordert werden. Auf der Feria im Zentrum wird es in Bereichen, in denen hohe Personenkonzentrationen erwartet werden, Hinweisschilder (Plakate mit grünem Hintergrund) geben, die über die Evakuierungsrouten informieren; und an den Ständen des Zivilschutzes wird es Defibrillatoren geben.

Was den Reiten auf Pferden betrifft, so wird in dem Dokument daran erinnert, dass das Gelände Cortijo de Torres um 20 Uhr von Reitern und Kutschen geräumt werden muss und dass es verboten ist, Esel, Ponys oder andere Tiere zu benutzen - mit Ausnahme des Reitens von Ponys durch Minderjährige, sofern sie von einem Erwachsenen begleitet werden und die Erlaubnis ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten haben.