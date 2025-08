Stadt Málga gibt komplettes Programm für die Feria bekannt

SDA Málaga Dienstag, 5. August 2025 | Actualizado 17:56h. Teilen

Die Stadt Málaga hat am heutigen Dienstag das komplette Programm für die diesjährige Feria bekannt gegeben, die vom 16. bis 23. August sowohl im Stadtzentrum als auch auf dem außerhalb gelegenen Feriagelände veranstaltet wird, wobei das Fest wie in jedem Jahr bereits einen Tag vor dem eigentlichen Beginn, am 15. August, durch ein großes Feuerwerk eingeleitet wird. Das Programm in spanischer Sprache finden Sie hier, das Programm in englischer Sprache hier. Wie immer ist das Programm auch in Form kleiner Broschüren im Tourismusbüro auf der Plaza de la Marina und an der Touristeninformationsstelle in der Calle Alcazabilla erhältlich.