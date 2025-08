„Historischer Meilenstein« in Torrox mit nur 1.066 Arbeitslosen im Juli

SDA Torrox Dienstag, 5. August 2025 Teilen

Torrox´ Bürgermeister Óscar Medina hat sich am gestrigen Montag zufrieden mit den Arbeitslosenzahlen für den Monat Juli gezeigt, wonach in der Gemeinde mit über 22.000 Einwohnern nur 1.066 Menschen arbeitslos sind. Laut Medina ist dies „ein weiterer historischer Meilenstein, der uns in einem für die Wirtschaft von Torrox großartigen Jahr 2025 erneut motiviert«. In diesem Sinne versicherte der Bürgermeister, dass „wir als Team der Stadtverwaltung weiterhin hart arbeiten und uns noch motivierter dafür einsetzen werden, dass der Wohlstand und die Beschäftigung in der Gemeinde weiter wachsen und damit auch die Lebensqualität unserer Einwohner steigt».

Óscar Medina erinnerte daran, dass es der siebte Monat in Folge in diesem Jahr sei, in dem die Zahl der Arbeitslosen in Torrox zurückgegangen ist. Die Arbeitslosenquote liege bei nur 11,49 Prozent, erklärte der Bürgermeister. „Seit meinem Amtsantritt als Bürgermeister im Jahr 2015 ist die Arbeitslosenquote um mehr als 15 Prozentpunkte gesunken, was die Stärke und Führungsrolle der Gemeinde an der Ostküste Málagas und Andalusiens unterstreicht«, meinte Medina. Was die Zahl der Arbeitslosen angeht, so sei diese seit Januar 2025 um 223 Personen zurückgegangen, erklärte Medina, vor allem aufgrund der beiden wichtigsten Produktionssektoren in Torrox, nämlich Tourismus und Landwirtschaft.