Letzte Woche wurde im Salón Horto Málaga das Programm für die diesjährige Feria von El Morche angekündigt und das offizielle Festplakat präsentiert. Viele kostenlose Darbietungen erfüllen die Straßen von El Morche vom 13. bis 17. August mit Musik, Tradition und Emotionen. Dabei stechen Auftritte von Küstlern wie María Peláe, Decai, Joana Jiménez und Seguridad Social hervor.

Das Plakat, ein Werk der Künstlerin Marta Calvo aus Córdoba, trägt den Titel 'Die Jungfrau führt uns, die Familie eint uns'. Es zeigt die Virgen del Carmen auf einem Boot, während sich ihr eine Familie vom Ufer aus nähert. Ein farbenfrohes, elegantes und symbolträchtiges Werk, das die Anwesenden berührte. «Auf der diesjährigen Feria sind noch mehr Orchester vertreten und es kann bis zum Morgengrauen getanzt werden. Erstmals gibt es von Mittwoch bis Sonntag fünf Star-Auftritte», erklärte Bürgermeister Óscar Medina und ergänzte, man habe diesmal besondere Lichter hinzugefügt, die an die maritime Vergangenheit von El Morche erinnerten.

Programm

Das Volksfest geht mit zahlreichen kostenlosen Musikdarbietungen einher. Am 14. August tritt María Peláe auf, am 15. spielt Decai, am 16. ist Joana Jiménez zu sehen und am 17. sorgt das Konzert der bekannten Band Seguridad Social für Stimmung. Darüber hinaus findet am 13. August erstmals eine 'Madrugada de Reggaetón' mit der Gruppe Con Más Flow statt. Zudem gibt es jeden Abend Tanzmusik mit dem Orchester D'Vértigo, der Orquesta Infinity Show und José A. Cortés, die bis in die frühen Morgenstunden für Unterhaltung sorgen werden.

Die Eröffnungsrede zum Fest hält der lokale Geschäftsmann Federico Ruiz González, Inhaber des Restaurants Parquesol, Präsident des Freizeitclubs El Morche und Mitglied des Festkomitees von El Morche. Er ist für sein Engagement für das soziale und kulturelle Leben in der Gemeinde bekannt.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Seefahrerprozession der Virgen del Carmen am Sonntag, dem 17. August, die Tradition und Hingabe in einem unvergesslichen Fest vereint.