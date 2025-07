Gut schlafen im Sommer: ein Schlüssel zur Gewichtskontrolle

SUR MÁLAGA. Donnerstag, 31. Juli 2025 Teilen

Im Sommer sind die Tage länger, die Temperaturen höher und unsere Gewohnheiten tendenziell lockerer. Auch wenn diese Jahreszeit zum Genießen und Entspannen einlädt, können sich die Veränderungen unserer Zeitpläne und Routinen erheblich auf unsere innere biologische Uhr, den sogenannten zirkadianen Rhythmus, auswirken.

Dr. Rida Nagib Raya, Endokrinologe am Krankenhaus Vithas Málaga, weist darauf hin, wie wichtig es ist, während der Sommermonate auf unsere Schlafgewohnheiten zu achten. «Der zirkadiane Rhythmus beeinflusst die Ausschüttung wichtiger Hormone, die den Appetit, den Glukosestoffwechsel und die Fettspeicherung regulieren. Werden diese Rhythmen durch unregelmäßige Schlafzeiten, ungewöhnliche Lichteinwirkung oder unregelmäßige Mahlzeiten gestört, kann es zu einem hormonellen Ungleichgewicht kommen. Das erschwert die Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts und kann sogar zu einer Gewichtszunahme führen. In diesem Fall ist es sehr wichtig, einen Spezialisten aufzusuchen, um zu verhindern, dass sich diese Auswirkungen verschlimmern und über den Rest des Jahres anhalten.»

Die genannten zirkadianen Rhythmen beeinflussen nämlich direkt unsere Stimmung und unser Energieniveau. Darüber hinaus spielen sie eine entscheidende Rolle für den Stoffwechsel und die Verdauung. Sie wirken sich auf die Gewichtskontrolle und die Regulierung des Blutzuckerspiegels aus und können zu Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes führen.

Ein wichtiger Einfluss auf die Wechselbeziehung zwischen Schlaf und Gewicht besteht in der Regulierung der beiden Hormone Leptin und Ghrelin. Leptin wird von den Fettzellen produziert und sendet Sättigungssignale an das Gehirn, um anzuzeigen, dass wir bereits genug gegessen haben. Ghrelin wird dagegen hauptsächlich vom Magen ausgeschüttet und regt den Appetit an.

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass chronischer Schlafentzug zu einem Rückgang des Leptinspiegels und einem Anstieg des Ghrelinspiegels führen kann. Dies kann zu einem verstärkten Hungergefühl und somit zu einer höheren Kalorienaufnahme führen. «Im Sommer gehen Menschen aufgrund sozialer Aktivitäten, hoher Temperaturen oder einer stärkeren Belastung durch künstliches Licht in der Nacht später ins Bett und schlafen weniger», erklärt Dr. Raya.

Gesunder Schlafrhythmus auch im Sommer

Angesichts dieses Szenarios gibt der Endokrinologe eine Reihe praktischer Tipps, um im Sommer einen gesunden Schlafrhythmus beizubehalten und somit ein ausgeglichenes Gewicht zu fördern: «Es ist wichtig, regelmäßige Schlafenszeiten einzuhalten. Versuchen Sie auch am Wochenende, zu ähnlichen Zeiten ins Bett zu gehen und aufzustehen, um Ihre innere Uhr nicht zu sehr zu destabilisieren. Außerdem ist es wichtig, eine Umgebung zu schaffen, die die Erholung fördert. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Schlafzimmer dunkel, ruhig und kühl ist. Verwenden Sie gegebenenfalls verdunkelnde Vorhänge und halten Sie eine angenehme Temperatur aufrecht. Ein wichtiger Aspekt ist die Begrenzung der Belastung durch blaues Licht vor dem Schlafengehen. Das von Mobiltelefonen, Tablets oder Computern ausgestrahlte Licht kann die Produktion des Schlafhormons Melatonin beeinträchtigen. Daher ist es ratsam, diese Geräte mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen auszuschalten.»