Das Restaurant Óleo verabschiedet sich vom CAC Málaga

Der Tag ist gekommen. Óleo verabschiedet sich vom CAC Málaga. Am vergangenen Donnerstag servierte es mittags seine letzten Gerichte. Aber es ist nicht das Ende für das Restaurant, sondern der Beginn eines neuen Abschnittes. Das Ende des Vertrages und der Beginn der Bauarbeiten zur Umwandlung des ehemaligen Kunstzentrums CAC, das Mitte 2026 als MUCAC wiedereröffnet werden soll, haben Sergio del Río und Rui Junior dazu gezwungen, nach einem Plan B zu suchen und an einen neuen Standort umzuziehen.

Und sie haben es nicht weit entfernt gefunden. Im selben Stadtteil Soho, in der Calle Casas de Campos 4, wo früher das Restaurant Gaetana war. Nach dreizehn Jahren in der Calle Alemania wird Óleo hier, voraussichtlich Mitte September, sein neues Lokal eröffnen. «Es gab sehr schöne, aber auch schwierige Momente, aber wir sind sehr dankbar für die vielen Menschen, die uns unterstützt haben und uns von Anfang an die Treue gehalten haben», fasst Del Río zurückblickend zusammen, und erinnert sich an das eine oder andere Hindernis, das sich ihnen in den Weg gestellt hat, wie zum Beispiel im April 2019, als sie aufgrund der Probleme bei dem Wettbewerbs um die Leitung des CAC schließen mussten.

Schließlich ermöglichte es ihnen eine Verwaltungsformel in extremis, den Betrieb aufrechtzuerhalten. «Es gab Situationen, in denen wir darüber nachgedacht haben, das Handtuch zu werfen, aber das Engagement des Teams und der Kunden hat uns immer ermutigt, weiterzumachen», fügt der Chefkoch aus Málaga mit der Genugtuung hinzu, auf eine bestimmte Art und Weise eine Schule gegründet zu haben. Nicht nur wegen der Patatas Bravas mit Kimchi-Schaum (die am meisten kopiert wurden), sondern auch wegen eines Konzepts, das ursprünglich nicht sehr verbreitet war.

Nicht umsonst hat das Óleo den Weg für viele andere Restaurants geebnet und sich heute als Maßstab für die Fusionsküche etabliert, mit dem mediterranen Teil, den Del Río leitet, und der Sushi-Bar, die Rui Junior dominiert. Rückblickend sehen sie es klar... und mit Humor: «Wir haben als etwas Modernes angefangen und sind, ohne es zu merken, zu einem Klassiker geworden. Jetzt müssen wir wieder modern sein, wir können nicht stagnieren, weil es mehr Konkurrenz gibt, und wir wirklich Lust haben, etwas Neues zu machen. Man sagt, dass Veränderung immer gut ist, daran werden wir uns halten.

Jetzt ist es ihr Ziel, «alles unverändert» in die neuen Räumlichkeiten zu übertragen, die derzeit noch im Bau sind. Nach und nach werden dann Neuerungen hinzukommen: «Wir möchten einige Dinge umgestalten, vielleicht einen Grill einbauen und vor allem mehr Wert auf Details legen, was uns bisher aufgrund des täglichen Trubels nicht möglich war.» In diesem Sinne ist die Idee, die Anzahl der Gäste zu reduzieren, um einen besseren Service bieten zu können: von etwa 120 auf 80. In gewisser Weise wird dies auch durch die neuen Räumlichkeiten gefördert, die innen geräumiger sind, aber kaum eine Terrasse haben. «Wir waren zu groß geworden. Wir hatten Tage, an denen es wirklich verrückt zuging», sagt Sergio del Río, der auf mehr Platz für die Küche und die Sushi-Bar und die damit verbundenen Möglichkeiten vertraut. Natürlich weist er darauf hin, dass er Gerichte wie die Bravas oder die vietnamesischen Röllchen mit Zicklein unmöglich von der Karte streichen könne.