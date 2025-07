Überschwemmungen in einem der AVE-Tunnel in Abdalajís im Hinterland der Provinz Málaga werden immer schlimmer

IGNACIO LILLO MÁLAGA. Donnerstag, 31. Juli 2025 Teilen

Nach den heftigen Regenfällen des letzten Winters und Frühjahrs ist der Grundwasserleiter in einem der AVE-Tunnel übergelaufen und überschwemmt einen Teil der Schienen. Wegen der Schäden wurde der Tunnel gesperrt, alle Hochgeschwindigkeitszüge werden über die verbliebene zweite Tunnelröhre einspurig umgeleitet, was zu geringfügigen Verspätungen führt.

Im betroffenen Tunnel hat es außerdem einen schweren Erdrutsch auf einer Länge von etwa 20 Metern an der Wand gegeben. Außerdem dringt Wasser durch die Wand und durch den Untergrund ein und übersteigt bereits das Niveau der Schiene.

An einer Stelle sind die Gleise auf einer Länge von etwa 300 Metern überschwemmt und unpassierbar. Dies geht aus Informationen technischer Quellen hervor, die von der SUR konsultiert wurden, und ist auch in den zahlreichen Videos zu sehen, die von Arbeitern gemacht wurden. Es wird auch angedeutet, dass es «Monate» dauern wird, den Schaden zu beheben.

Ein anderer Fachmann erklärt, dass die Techniker aus Gründen der Sicherheit und der Risikovermeidung noch nicht in der Lage waren, das Ausmaß der erforderlichen Arbeiten vor Ort zu beurteilen. «Der Schaden betrifft im Moment etwa 15 bis 20 Meter der Mauer und wird durch den Druck des Wassers verursacht, was durch den sehr großen Ausbruch am Boden, der die Strecke überflutet, bestätigt wird». Daher warten die Verantwortlichen des für die Bahninfrastruktur zuständigen Unternehmens Adif und des Verkehrsministeriums nun auf den Bericht der Ingenieure. Sobald dieser vorliegt, werden mit hochspezialisierten Maschinen Notarbeiten durchgeführt, die zeit- und kostenaufwendig sind, so dass der betroffene Tunnel vorerst nicht in Betrieb genommen werden kann.