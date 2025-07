Álora feiert sein großes Volksfest Tag und Nacht

Beatrice Lavalle Álora Donnerstag, 31. Juli 2025 Teilen

In Álora wird bis zum 3. August und fast rund um die Uhr Feria gefeiert. Tagsüber kann man sich von 13 bis 19 Uhr auf der Plaza Fuente de Arriba vergnügen, wo Tanzauftritte und Konzerte geboten werden. Auf dem Campingbusparkplatz legen von 13 bis 19 Uhr DJs für ein jugendliches Publikum auf und im Colegio Cervantes werden von 15 bis 21 Uhr die kleinen Festbesucher nach Anmeldung unter Tel. 672 631 347 in der Ludothek beschäftigt. Abends wird ab 22 Uhr im Festzelt am Mirador de las Casas nuevas weitergefeiert, wo das nächtliche Volksfest, Tanzauftritte und Konzerte stattfinden. Unter den Höhepunkten des Festes befinden sich das Konzert der Band Mojinos escozíos am 1. August um 22.30 Uhr auf dem Sportplatz San Paulino und die Auftritte von Iván Zea und des Sängers und Gitarristen José Ortega 'Manzanita' am 3. August um 22 bzw. 23.15 Uhr im Festzelt. Bis zum 2. August kann zudem jede Nacht bis in die frühen Morgenstunden das Jugendfestzelt auf dem Sportplatz San Paulino besucht werden. Die Feria endet hier am 3. August ab 20.30 Uhr mit einem großen Fest, dem um ein Uhr nachts ein Feuerwerk auf dem Fußballplatz folgt.