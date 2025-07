Bürgermeister der Küste fordern von Madrid Maßnahmen gegen Algen

MARÍA ALBARRAL MARBELLA. Donnerstag, 31. Juli 2025 Teilen

Marbella war am Donnerstag vergangener Woche Schauplatz eines Treffens zwischen Bürgermeistern der westlichen Costa del Sol und einigen Vertretern öffentlicher Einrichtungen der Provinz Cádiz, um das «ernste Problem» der invasiven Algen an der Küste anzusprechen und von der Zentralregierung Maßnahmen gegen «diese Plage» zu fordern. «Die Stadtverwaltungen können die Folgen dieser Umweltkatastrophe, die sich jedes Jahr verschlimmert und unsere Strände innerhalb weniger Stunden verändert, nicht länger allein tragen», sagte die Bürgermeisterin von Marbella, Ángeles Muñoz.

Die Stadtverwaltung fordert daher einen Fahrplan und finanzielle Unterstützung, um diese Situation zu bewältigen. «Wie sollen wir vorgehen? Sie müssen uns leiten und uns eine wissenschaftliche Grundlage für das weitere Vorgehen geben», sagte sie und forderte «echte Lösungen für ein Problem, das das Image des Tourismus, die biologische Vielfalt und den Fischereisektor beeinträchtigt».

«Wenn es Umweltstudien gibt oder welche Art von Studien auch immer durchgeführt werden müssen, sollten sie durchgeführt werden, was nicht getan werden kann, ist wegzuschauen», kritisierte der Bürgermeister von Estepona, José María García Urbano, der warnte, dass «obwohl es sich um ein Problem handelt, das ursprünglich in Cádiz und Málaga begann, es sich bereits entlang der Küste von Granada ausbreitet und schließlich die gesamte Mittelmeerküste erreichen wird».

Die Stadträtin von Mijas, Ana Mata, warnte ihrerseits vor den Umweltauswirkungen der Plage auf die Artenvielfalt im Meer und sagte, dass «wir in unserer Gemeinde und in Nerja überschwemmte Posidonia-Wälder haben, in die diese Alge eindringt und die geschützten Ökosysteme gefährdet».

Ana Mula, Bürgermeisterin von Fuengirola, wies außerdem darauf hin, dass die Auswirkungen in der Stadt nicht so stark sind wie in anderen Teilen der Küste, aber sie sagte: «Wir schließen nicht aus, dass wir im nächsten Jahr das gleiche Problem mit den gleichen Ausmaßen haben werden, wenn nichts unternommen wird». An der Sitzung nahmen auch der Präsident des Kommunalverbands westliche Costa del Sol, Manuel Cardeña, und Ratsmitglieder aus verschiedenen Gemeinden teil.

Das Problem trat erstmals vor zehn Jahren in der Provinz Cádiz auf und hat sich nach und nach auf die Provinz Málaga ausgebreitet. Die Beauftragte für nachhaltige Entwicklung der Stadtverwaltung von Cádiz, Ana María Sanjuán, wies auf die verheerenden Auswirkungen hin, die die Algen auf einige Strände wie La Caleta haben, da «sie sich an den Felsen festsetzen und dadurch die autochthone Artenvielfalt zerstören und sogar Sektoren wie die Fischerei erheblich beeinträchtigen».