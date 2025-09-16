Sur Deutsche

Computergrafik der Erweiterung des Hotels Cortijo la Reina. Sur
Hotel Cortijo la Reina in den Montes de Málaga wird zum Verkauf angeboten

Die derzeitigen Eigentümer waren nicht in der Lage, die Renovierung in ein Fünf-Sterne-Hotel vorzunehmen und bieten es für 14 Millionen Euro zum Verkauf an

Jesús Hinojosa

Málaga

Dienstag, 16. September 2025

Das Projekt zur Erweiterung und Verbesserung des Hotels Cortijo la Reina, das es zum ersten Fünf-Sterne-Hotel in Los Montes de Málaga machen würde, ist noch nicht abgeschlossen, und die derzeitigen Eigentümer haben beschlossen, es zum Verkauf anzubieten, um einen neuen Investor zu finden, der die Kapazität hat, dieses Projekt durchzuführen. Dies wurde am Montag in einer Mitteilung bekannt gegeben, in der die Mathiven-Gruppe, die das Hotel 2016 mit dem Ziel erworben hat, es von einer Vier-Sterne- in eine Fünf-Sterne-Kategorie aufzuwerten, den Verkauf für 14 Millionen Euro ankündigt.

Seit dem Erwerb vor neun Jahren hat Mathiven zwei benachbarte Grundstücke erworben, so dass sich das Gesamtvolumen des zum Verkauf stehenden Grundstücks auf 766.587 Quadratmeter beläuft. Der Preis umfasst «Grundstücke, Immobilien, Entwürfe und Pläne, Lizenzen und Zuschüsse», und der Verkauf wird von Beauchamp Estates abgewickelt. Den befragten Quellen zufolge sind die derzeitigen Eigentümer des Hotels jedoch auch «offen für eine Partnerschaft mit einem privaten Investor», um das Erweiterungs- und Verbesserungsprojekt durchzuführen, das sie nicht entwickeln konnten.

Das vom Stadtrat 2021 genehmigte Projekt sieht den Abriss bestehender Gebäude, die Umgestaltung einiger bestehender Strukturen und den Bau neuer Gebäude vor. So bleiben die nördlich gelegenen Gebäude erhalten, in denen Gästezimmer untergebracht werden, und werden mit überdachten Gängen mit dem Hauptgebäude verbunden.

Das Projekt, das mit über 21 Millionen Euro veranschlagt wird, wird die Kapazität der Einrichtung auf 75 Zimmer und 66 Parkplätze verdoppeln. Die Anlage wird über einen Wellnessbereich, ein neues Restaurant und ein Schwimmbad verfügen. Außerhalb des Hauptgeländes, im Norden des Anwesens, ist der Bau eines Pavillons für Meditations- und Yogaaktivitäten geplant. Auch Aufforstungsmaßnahmen sind geplant.

