Verkehrskollaps in der Nähe der Unfallstelle. Salvador Salas
Tödlicher Verkehrsunfall

Hund überfahren auf der MA-21 in Málaga: Motorradfahrer und dessen Sozius tot

Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug - Drei Fahrspuren der Straße in Richtung Torremolinos vorübergehend gesperrt

Málaga

Donnerstag, 9. Oktober 2025

Bei einem Unfall auf der Avenida de Velázquez (MA-21) zwischen Málaga und Torremolinos sind heute früh gegen 7 Uhr ein Motorradfahrer und dessen Sozius ums Leben gekommen. Der Fahrer hatte die Kontrolle über das Motorrad verloren, nachdem er einen Hund überfahren hatte, der über die Straße gelaufen war.

Infolge des Unfalls wurde die Avenida de Velázquez in Richtung Torremolinos beim Carril de San Isidro und der Ausfahrt des Flughafens vorübergehend gesperrt.

